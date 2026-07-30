    • 30 de julio de 2026 - 18:42

    El Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ cumplió 62 años generando conocimiento para el mundo

    La emblemática institución dependiente de la Universidad Nacional de San Juan celebró más de seis décadas de trayectoria, consolidada como un referente internacional en la investigación paleontológica, científica y cultural.

    La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ celebra un nuevo aniversario del Instituto y Museo de Ciencias Naturales.

    La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ celebra un nuevo aniversario del Instituto y Museo de Ciencias Naturales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), celebró un nuevo aniversario el pasado 29 de julio de 2026, conmemorando 62 años de historia dedicados a la investigación científica, la preservación del patrimonio paleontológico y la divulgación del conocimiento en la provincia y el mundo.

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    A lo largo de más de seis décadas, el instituto se ha posicionado como un pilar indiscutible de la ciencia sanjuanina, reconocido globalmente por sus trascendentales descubrimientos en el ámbito de la paleontología, especialmente por el estudio de los fósiles del período Triásico en la región.

    El nuevo edificio del Museo de Ciencias Naturales

    El edificio contará con nueve salas permanentes y una sala para muestras temporarias, lo que permitirá renovar contenidos y generar actividades durante todo el año. Además, tendrá una sala de conferencias, una tienda de merchandising y una confitería temática con acceso independiente.

    La propuesta buscará mezclar ciencia, tecnología y entretenimiento para que visitantes de todas las edades puedan sumergirse en el mundo de la paleontología. La idea principal es “dar vida” a cada sala mediante recreaciones hiperrealistas de animales y plantas que habitaron la Tierra durante el período Mesozoico, abarcando el Triásico, Jurásico y Cretácico.

    Un faro para la paleontología mundial

    Ubicado en la provincia de San Juan, el IMCN ha sido protagonista de hitos científicos que pusieron a la región en los ojos de la comunidad internacional. Gracias al trabajo constante de sus investigadores, técnicos y becarios, la institución resguarda un patrimonio fósil de valor incalculable que permite reconstruir la historia de la vida en la Tierra.

    Además de su intensa labor en el terreno de la investigación académica, el museo cumple un rol social fundamental a través de sus espacios de exhibición y extensión educativa, acercando la ciencia, la geología y la paleontología a miles de estudiantes, familias y turistas que visitan sus instalaciones cada año.

    Compromiso con el futuro de la ciencia pública

    En este 62° aniversario, las autoridades y la comunidad que integran el Instituto y Museo de Ciencias Naturales renovaron su compromiso con la educación pública, la producción de conocimiento de excelencia y la defensa de la ciencia nacional.

    Celebrar este nuevo año de vida implica no solo poner en valor el legado de generaciones de científicos que pasaron por sus pasillos y laboratorios, sino también mirar hacia adelante con el desafío de seguir descubriendo los secretos que guarda el suelo sanjuanino para todo el mundo.

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