Suspendieron las clases en todo San Juan por la alerta de viento Zonda

El Ministerio de Educación de San Juan suspendió la actividad escolar en toda la provincia durante el resto de la jornada de este viernes 31 de julio, ante la alerta por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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La decisión fue adoptada de manera preventiva y por recomendación de la Dirección de Protección Civil, debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche , en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Educación informó que también quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para este viernes.

Esas convocatorias deberán ser generadas nuevamente por los equipos directivos de los establecimientos educativos.

Además, se activó el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, que fija el procedimiento que deben seguir directivos y docentes ante este tipo de situaciones.

Desde la cartera educativa indicaron que continuarán monitoreando la evolución del tiempo y comunicarán cualquier novedad relacionada con la actividad escolar.