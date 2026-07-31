Eclipse de luna y lluvia de estrellas, las maravillas que regalará el cielo de San Juan en agosto

El cielo de San Juan es un patrimonio natural que impulsa el crecimiento del astroturismo y posiciona a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. Para apreciar el tesoro que existen en el firmamento el astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Lic. Eric González, detalló a DIARIO DE CUYO cuáles son los fenómenos que se podrán disfrutar durante agosto.

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Dentro de las maravillas que estará regalando el cielo se encuentran un eclipse lunar prácticamente total, lluvia de estrellas y otros fenómenos que se podrán apreciar a simple vista.

Se puede interpretar que una fase lunar que se repite todos los meses tiene poco para ofrecer. Sin embargo, el profesional precisó que en esta oportunidad se trata de una de las últimas fases lunares que permitirán una excelente observación de la Vía Láctea sobre el horizonte.

“Es una buena oportunidad para venir al Cesco y observar, ya que desde octubre no se verá más”, indicó González.

Además, durante la misma jornada, pero del otro lado del plantea se podrá apreciar un eclipse solar. Si bien desde San Juan no se podrá observar, el profesional recuerda el fenómeno para aquellos que deseen hacer el seguimiento por distintas plataformas que lo estarán trasmitiendo.

12 y 13 de agosto: Lluvia de estrellas de las Perseidas

Tener un firmamento totalmente oscuro, debido a la Luna Nueva, permitirá apreciar la lluvia de estrellas de las Perseidas, un fenómeno que tendrá su pico durante la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto.

“Habrá condiciones ideales. Es esperable ver varias estrellas fugaces bajo el horizonte y cruzando todo el cielo. Vamos a ver más de lo normal en una noche cualquiera”, destacó el especialista.

14 de agosto: Venus en máxima elongación hacia el este del Sol

“El sol se esconde primero y Venus después, al atardecer y una buena parte del principio de la noche. Será ideal para ver en el telescopio, ya que estará alto para ver en el horizonte. Al estar más cerca del sol que nosotros, visto de la Tierra, parece que se esconden juntos. Ahora está en un punto de la órbita donde se lo ve lo más alejado posible, y estará en fase menguante”, explicó el licenciado.

Si bien su observación se enriquecerá si se usa un telescopio, el profesional destaca que a simple vista también se podrá detectar. Para ello, hay que buscar un punto muy brillante en el cielo, en cercanías de la luna que estará en fase Nueva.

16 de agosto: Conjunción de la Luna y Venus

El profesional detalló que si bien su observación puede ser compleja, cuando comiencen a apreciarse sobre el horizonte se podrán ver cerca una de la otra.

“Le gana al brillo del fondo del cielo, brindando un efecto visual muy curioso”, sintetizó González.

El 28 de agosto: Eclipse total de luna

El mes culmina con uno de los fenómenos más lindos y llamativos que puede brindar el cosmos. Si bien es un eclipse parcial, sobre esto el especialista detalló: “La diferencia entre total y parcial es que esté dentro del cono de la sombra. Este eclipse por muy poco que no es total, es casi total y se tornará roja la Luna, según las condiciones meteorológicas, pero es esperable que se vea casi roja como un eclipse total. Será entretenido y a medianoche, fácil de ver. San Juan será el lugar ideal para verlo”.

El fenómeno iniciará la noche del 27 de agosto y su pico máximo de cobertura se registrará sobre la 1:14 de la madrugada del 28 de agosto. Su duración será durante la madrugada.

Teniendo en cuenta las características del fenómeno, se analiza la realización de distintas actividades para su observación. Si bien es algo que se estará confirmando más cercano a la fecha, desde el Cesco no descartan realizar un streaming con la transmisión del fenómeno.