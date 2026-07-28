Incendios forestales: San Juan fortaleció la preparación de sus brigadas con una intensa capacitación

La capacitación estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y destinada a diferentes instituciones de San Juan.

Con el objetivo de consolidar un esquema de respuesta rápido, seguro y altamente coordinado frente a las emergencias ambientales, la provincia de San Juan completó un nuevo y clave ciclo de formación en el combate y extinción de incendios forestales, destinada diferentes instituciones.

La actividad reunió a 50 efectivos y agentes pertenecientes a la Bomberos de la Policía de San Juan, cuerpos de Bomberos Voluntarios, la Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Ambiente. Esta articulación interinstitucional busca homogeneizar los criterios de trabajo en el territorio provincial, garantizando que los diversos cuerpos de rescate actúen como un solo bloque ante contingencias de gran escala.

Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego La propuesta de capacitación se enmarcó dentro de la planificación anual que lleva adelante el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, organismo que impulsa la formación continua y la actualización de protocolos en todas las jurisdicciones del país. El ciclo contó con el acompañamiento técnico directo de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, destacándose la participación del coordinador del organismo, Andrés Bosch, quien estuvo a cargo de impartir los contenidos teóricos y prácticos referidos al despliegue operativo.

La presencia de especialistas del ámbito nacional permitió a las brigadas locales ponerse al día con los estándares técnicos más recientes en materia de control de incendios de vegetación.

Teoría, maniobras de campo y protocolos de seguridad El programa formativo se estructuró a lo largo de dos jornadas de trabajo intensivo. La primera fecha estuvo dedicada a la profundización de conceptos teóricos fundamentales, donde los cursantes analizaron las variables del comportamiento del fuego, la topografía y las condiciones meteorológicas características de la región. Durante la segunda jornada, la instrucción se trasladó a la zona de hangares y depósitos, donde los participantes llevaron a cabo simulaciones prácticas para aplicar las maniobras aprendidas. Este entrenamiento sobre el terreno permitió ajustar los procedimientos de trabajo seguro, la comunicación interna y el uso correcto de los equipos de protección personal e herramientas de corte y extinción.