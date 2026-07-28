En un ranking que midió calidad de vida en 43 ciudades, San Juan quedó a mitad de tabla: la buena, lideró un dato urbano clave

San Juan obtuvo 52 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 22 entre las 43 ciudades argentinas evaluadas en un informe realizado por la consultora Enclave y como parte del primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA) que cruzó datos sobre economía, servicios, seguridad, infraestructura y condiciones de vida. La posición la dejó en un punto intermedio: con 21 ciudades por encima y otras 21 por debajo.

El resultado no coloca a la provincia entre las grandes protagonistas del ranking, pero tampoco entre las ciudades más rezagadas. Por el contrario, presenta una radiografía con matices: una posición nacional equilibrada, una distancia todavía importante respecto de las líderes y una fortaleza social que muy pocas ciudades pudieron mostrar .

El ranking fue encabezado por Bahía Blanca, con 68 puntos , seguida por Córdoba, con 66, y Mendoza, con 65. San Juan alcanzó 52 unidades, apenas medio punto por encima de San Nicolás y Paraná, ambas con 51,5.

La capital sanjuanina también quedó cerca de Jujuy, que obtuvo 53,5 puntos, y de San Rafael y Comodoro Rivadavia, que alcanzaron 54. Esa cercanía muestra que un movimiento relativamente pequeño en algunos indicadores podría permitirle avanzar varios lugares en futuras mediciones .

El puesto 22 debe leerse, además, dentro de un ranking con un techo moderado. Ninguna ciudad superó los 68 puntos y seis no llegaron a 40, por lo que incluso las mejores posicionadas muestran un amplio margen para mejorar. El documento propone utilizar los resultados “no como un juicio sino como una brújula” para seguir la evolución de cada territorio.

San Juan obtuvo 52 puntos y ocupó el puesto 22 entre las 43 ciudades analizadas en la primera edición del Índice de Ciudades Argentinas. Captura del informe Índice de Ciudades Argentinas, elaborado por Enclave, mayo de 2026.

Última entre las capitales cuyanas, pero no entre todas las ciudades de la región

Al comparar únicamente las tres capitales provinciales de Cuyo, San Juan quedó en el último lugar. Mendoza se ubicó tercera en el país, con 65 puntos; San Luis terminó en el puesto 18, con 55,5; y la capital sanjuanina fue 22ª, con 52.

La distancia con San Luis fue de apenas 3,5 puntos, mientras que la brecha respecto de Mendoza llegó a 13. La capital mendocina tuvo un desempeño sobresaliente y logró ingresar al podio nacional, impulsada especialmente por sus espacios públicos, su oferta recreativa y su conectividad.

Sin embargo, al ampliar la comparación a todas las ciudades cuyanas incorporadas al informe, San Juan no aparece última. También fueron evaluadas Godoy Cruz, que quedó 10ª; San Rafael, 20ª; y Villa Mercedes, 36ª, con 40,5 puntos.

La lectura correcta, entonces, es que San Juan quedó por detrás de Mendoza y San Luis entre las capitales de Cuyo, aunque se mantuvo por encima de una de las ciudades intermedias de la región.

El dato que puso a San Juan por encima de todas

La principal fortaleza sanjuanina apareció en un aspecto sensible de la vida urbana. Solo el 0,20% de su población reside en barrios populares, la proporción más baja entre las 43 ciudades incluidas en el estudio.

En todo el país, apenas tres ciudades lograron mantenerse por debajo del 1%: San Juan, con 0,20%; Godoy Cruz, con 0,50%; y Rafaela, con 0,95%. Para los autores, el resultado demuestra que la gestión y el ordenamiento territorial pueden producir diferencias concretas y medibles.

Este desempeño también permitió que San Juan integrara el grupo de 15 ciudades que consiguieron el puntaje máximo en cohesión social. El indicador tiene en cuenta el acceso de la población al agua potable y el porcentaje de habitantes radicados en barrios populares.

El dato no significa que la provincia carezca de dificultades habitacionales ni que todos los problemas de acceso a la vivienda estén resueltos. Sí muestra que, en comparación con las demás ciudades evaluadas, San Juan presenta un nivel muy bajo de informalidad urbana, una fortaleza que merece ser preservada.

Qué necesita mejorar San Juan para escalar posiciones

El informe no incluye un desglose completo con el puntaje obtenido por San Juan en cada uno de los 17 indicadores. Por ese motivo, no es posible atribuir su ubicación a una única falencia ni afirmar que obtuvo malos resultados en un área determinada.

La metodología, sin embargo, permite observar dónde se concentra buena parte de la calificación. La empresarialidad representa el 15% del puntaje total y la conexión física otro 12%. En conjunto, ambas dimensiones explican más de una cuarta parte del resultado.

En empresarialidad se tienen en cuenta la cantidad de empresas formales, la creación de nuevos emprendimientos y el empleo privado. Para medir la conexión física se consideran los vuelos regulares y la disponibilidad de rutas nacionales y provinciales.

Otros indicadores con un peso considerable son la seguridad, el costo de vida y la cohesión social, con un 8% cada uno; el suelo industrial, con 7%; y la salud y la educación, con 6% respectivamente.

Esto ayuda a entender por qué el excelente dato de integración territorial no alcanzó por sí solo para colocar a San Juan entre las primeras ciudades. Para avanzar en futuras ediciones será necesario conservar esa fortaleza social y mejorar, al mismo tiempo, en aquellas dimensiones económicas, productivas, de servicios e infraestructura que poseen mayor peso.

Cómo se construyó el índice

El Índice de Ciudades Argentinas fue elaborado por Enclave y analizó 43 ciudades mediante 17 indicadores, 26 variables y 170 fuentes públicas y privadas. La escala va de 0 a 100 y combina aspectos económicos, sociales y urbanos.

Además de empresarialidad, conexión física y cohesión social, el estudio incorporó seguridad, oferta sanitaria, educación, espacios verdes, conexión digital, emergencias climáticas, alquileres, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, energía, transparencia y simplificación de trámites municipales.

Para reunir los datos se consultaron organismos como el INDEC, el Ministerio de Seguridad, el Banco Central, la ANAC, Vialidad Nacional, el ENACOM, universidades nacionales, gobiernos locales y plataformas inmobiliarias.

Un aspecto importante es que las ciudades no recibieron puntos por superar o quedar debajo de las demás, sino por cumplir umbrales previamente definidos. Esto permitirá comparar a San Juan consigo misma en las próximas ediciones, independientemente de lo que ocurra en otras partes del país.

El informe tendrá una periodicidad semestral y esta primera publicación funcionará como línea de base. Así, las próximas mediciones permitirán saber si San Juan mejora, en qué aspectos lo hace y a qué velocidad.

Un resultado con una fortaleza clara y desafíos abiertos

El puesto 22 no presenta a San Juan como una de las ciudades con mejores condiciones urbanas del país, pero tampoco la ubica en una situación desfavorable. La deja exactamente en el centro del mapa, a pocos puntos de varias ciudades que aparecen mejor posicionadas.

Su mayor activo es contundente: tiene el porcentaje más bajo de población en barrios populares de todo el relevamiento y alcanzó el máximo puntaje en cohesión social. El desafío será transformar ese piso de integración urbana en más conectividad, dinamismo económico, servicios y oportunidades.

La fotografía no es perfecta, pero tampoco es negativa. San Juan parte desde la mitad de la tabla con una fortaleza que solo otras dos ciudades pudieron acompañar y con margen concreto para crecer en las próximas mediciones.

Fuente: Enclave Consultora, Índice de Ciudades Argentinas, mayo de 2026.