    • 28 de julio de 2026 - 12:33

    San Juan: imputaron a la conductora que atropelló y mató a Francisco Dubois

    Se trata de Lionela Natacha García Cerdera. Será investigada por seis meses y le quitaron el carnet de conducir por ese mismo plazo.

    Imputaron a la conductora involucrada en la muerte de Francisco Dubois

    Imputaron a la conductora involucrada en la muerte de Francisco Dubois

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia sanjuanina imputó este martes a Lionela Natacha García Cerdera, la mujer que conducía el automóvil involucrado en el choque que terminó con la muerte de Francisco Dubois, el joven de 19 años que falleció después de permanecer 12 días internado en estado crítico.

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    La conductora quedó formalmente investigada por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, ambos agravados por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor. La calificación contempla tanto la muerte de Dubois como las lesiones sufridas por el menor que viajaba junto a él en la motocicleta.

    Durante la audiencia, el juez de Garantías Eugenio Barbera dispuso un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Además, ordenó que García Cerdera quede inhabilitada para conducir y se le retire la licencia durante ese mismo período.

    El choque que terminó con la muerte de Francisco Dubois

    El siniestro vial ocurrió el 26 de junio, alrededor de las 20, en la intersección de las calles Pedro de Valdivia y General Acha, en Capital. Dubois viajaba junto a un menor en una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos cuando se produjo la colisión con un Fiat Uno conducido por la mujer ahora imputada.

    Como consecuencia del violento impacto, los dos ocupantes de la moto sufrieron heridas de extrema gravedad y debieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud. Francisco permaneció internado durante casi dos semanas, pero no logró recuperarse y murió el 8 de julio.

    Francisco Dubois tenía 19 años y murió después de permanecer 12 días internado por las graves heridas sufridas en el choque.

    Francisco Dubois tenía 19 años y murió después de permanecer 12 días internado por las graves heridas sufridas en el choque.

    Murió un joven de 19 años tras agonizar 12 días luego de un violento choque en moto en Capital

    La noticia de su fallecimiento causó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y allegados, quienes durante su internación habían impulsado cadenas de oración y pedidos por su recuperación a través de las redes sociales.

    Seis meses para determinar cómo ocurrió el impacto

    Con la formulación de cargos, la causa ingresó ahora en una nueva etapa. Durante los próximos seis meses, la Fiscalía deberá reunir las pruebas necesarias para reconstruir la mecánica del choque y determinar la responsabilidad penal de la conductora.

    Entre las medidas centrales aparecerán las pericias accidentológicas, los registros disponibles, las declaraciones testimoniales y los informes médicos relacionados con las lesiones de los dos jóvenes.

    La imputación no equivale a una condena. García Cerdera continuará vinculada al expediente mientras avanza la investigación y será la Justicia la que deberá resolver, a partir de las pruebas, si corresponde que el caso llegue a juicio.

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