Entregarán más de 23.000 computadoras a estudiantes y docentes de San Juan: todo el detalle

Más de 23.000 computadoras comenzarán a distribuirse desde mediados de agosto entre alumnos y docentes de San Juan , según confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, durante una rueda de prensa. La nueva etapa apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y colocar la tecnología en el centro del trabajo cotidiano dentro de las aulas.

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La cifra representa el dato más fuerte del anuncio: serán más de 20.000 netbooks para estudiantes de 5° grado de Primaria y 2° año de Secundaria , junto con aproximadamente 3.000 notebooks destinadas a docentes .

La ministra explicó que los equipos ya comenzaron a ingresar al país y que la distribución se realizará una vez completado el proceso logístico y técnico previo.

“ A través del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Modernización, sabemos que las computadoras están llegando al país. Son alrededor de 3.000 notebooks para docentes y más de 20.000 netbooks para nuestros estudiantes de 5º grado y de 2º año de la Educación Secundaria ”, afirmó Fuentes.

La elección de esos cursos permitirá incorporar dispositivos en momentos importantes de la trayectoria escolar. Los alumnos de 5° grado podrán utilizarlos durante el tramo final de la Primaria, mientras que los estudiantes de 2° año contarán con una herramienta para acompañar buena parte de su recorrido por la Secundaria.

Por su parte, la entrega a docentes busca que la incorporación de tecnología no quede limitada a los estudiantes, sino que también llegue a quienes deben planificar las clases, preparar contenidos y orientar el uso pedagógico de los equipos.

Cuándo comenzarán a distribuirse

El cronograma todavía no fue detallado escuela por escuela, pero Educación prevé iniciar el operativo durante la segunda mitad del próximo mes.

“Alrededor de mediados de agosto estaremos poniendo a disposición las máquinas para nuestros estudiantes y docentes”, adelantó la titular de la cartera educativa.

La entrega no se realizará inmediatamente después del arribo de los dispositivos. Cada computadora deberá atravesar primero una instancia de control, validación y activación, destinada a detectar posibles fallas y garantizar que llegue en condiciones de ser utilizada.

“Así, son entregadas en condiciones a los destinatarios. Una vez que se haga ese proceso, se las pondrá a disposición”, explicó Fuentes.

Más que una entrega de equipos

La nueva partida forma parte del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, una política provincial orientada a sumar herramientas tecnológicas al sistema educativo sanjuanino.

La adquisición se desarrolla con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como UNOPS, que brinda asistencia en los procesos de compra y control del equipamiento.

Antes de llegar a las escuelas, los dispositivos serán revisados por equipos técnicos del Ministerio de Educación y de las áreas provinciales vinculadas con la transformación digital. El objetivo es que las computadoras sean entregadas activadas y preparadas para su uso educativo.

La magnitud del operativo genera expectativas porque 23.000 nuevos equipos pueden modificar el acceso cotidiano a la tecnología de miles de familias sanjuaninas. El desafío posterior será que las computadoras no funcionen únicamente como una entrega material, sino que sean acompañadas por capacitación, contenidos y propuestas capaces de incorporarlas verdaderamente al aprendizaje.