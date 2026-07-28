    • 28 de julio de 2026 - 10:58

    Atentos conductores: las multas de tránsito ya rozan los $700.000 en San Juan y un descuido puede salir carísimo

    Conducir alcoholizado, circular sin licencia o cruzar el semáforo en rojo, se encuentran entre las más costosas.

    Actualizaron las multas en San Juan, enterate cuanto puede costar una imprudencia.

    Actualizaron las multas en San Juan, enterate cuanto puede costar una imprudencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las multas de tránsito aumentaron en San Juan y algunas infracciones que suelen observarse a diario ya implican sanciones de seis cifras. La más elevada informada por el Juzgado de Faltas alcanza los $699.300, mientras que utilizar el celular al volante o estacionar en doble fila puede costar más de $116.000.

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    Los nuevos valores se calculan mediante Unidades Fijas (UF) y varían según la gravedad de la conducta y el tipo de vehículo involucrado. La actualización busca reforzar el cumplimiento de las normas, pero también deja una advertencia clara: una imprudencia de pocos segundos puede poner vidas en riesgo y provocar un golpe importante al bolsillo.

    Las infracciones que pueden costar casi $700.000

    Entre las sanciones más severas se encuentra conducir sin la licencia correspondiente. Para quienes circulen en motocicleta, la multa será de $233.100; en automóviles y camionetas, ascenderá a $582.750; y para camiones o unidades de transporte público llegará a $699.300.

    La misma cifra máxima se aplica en los casos más graves de conducción en estado de ebriedad. Los motociclistas deberán pagar $349.650, los conductores de automóviles $582.750 y quienes manejen camionetas, camiones o transportes públicos podrán recibir una sanción de $699.300.

    Negarse a realizar el control de alcohol en sangre tampoco evita la sanción. Por el contrario, esa conducta será castigada con una multa de $582.750.

    Cuánto cuestan las principales multas en San Juan

    Estos son algunos de los montos difundidos:

    • Cruzar un semáforo en rojo: $582.750.
    • Circular en contramano: $582.750.
    • No contar con seguro obligatorio: $466.200.
    • No tener la Revisión Técnica Obligatoria: $349.650.
    • Circular sin cinturón de seguridad: $349.650.
    • Manejar una moto sin casco o llevarlo mal colocado: $349.650.
    • No portar la tarjeta de identificación del vehículo: $349.650.
    • No contar con chaleco reflectario: $233.100.
    Las cifras muestran que las sanciones m&aacute;s elevadas no solamente est&aacute;n vinculadas con el alcohol. Cruzar en rojo o avanzar en contramano, dos maniobras capaces de provocar accidentes de extrema gravedad, ya representan una multa superior al medio mill&oacute;n de pesos.

    Las cifras muestran que las sanciones más elevadas no solamente están vinculadas con el alcohol. Cruzar en rojo o avanzar en contramano, dos maniobras capaces de provocar accidentes de extrema gravedad, ya representan una multa superior al medio millón de pesos.

    Usar el celular también puede salir muy caro

    Las infracciones consideradas de menor gravedad también registran montos importantes. Conducir mientras se utiliza el teléfono celular, no sostener el volante con ambas manos o estacionar en doble fila será sancionado con $116.550 en cada caso.

    Aunque se encuentren entre las penalidades más bajas del listado, esas conductas son habituales y pueden provocar situaciones peligrosas. Mirar una notificación, responder un mensaje o realizar una llamada reduce la atención y demora la capacidad de reacción ante un peatón, un vehículo detenido o un cambio repentino en el tránsito.

    La actualización funciona así como una advertencia para quienes circulan por las calles y rutas de San Juan: respetar las normas no solo permite evitar una multa costosa, sino que puede marcar la diferencia entre llegar a destino o provocar una tragedia.

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