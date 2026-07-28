Vita, la propuesta de un grupo de jóvenes para cuidar a quienes más quieren usando IA que nació en San Juan

A lo largo de 48 horas un total de 45 jóvenes de entre 19 y 25 años asumieron el desafío de identificar un problema, buscar sus posibles soluciones y desarrollar un proyecto que fuera viable y convenciera al jurado de la cuarta edición del Bootcamp , un evento organizado por JAE (Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas) que busca despertar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. En ese contexto nació Vita , la propuesta que se llevó la mención especial del encuentro.

Preservar la salud mental de trabajadores mineros y el cuidado remoto de adultos mayores, los proyectos elegidos en el Bootcamp 2026

El equipo estuvo integrado por Rocío Riveros , de 21 años quien es estudiante de Administración y Contador Público en la FACSO; Agustín Pallavicini , de 25 años estudiante avanzado de Ingeniería Industrial; Sabrina Requena , de 20 años; Benjamín Elia de 22 años; y Lucas Rossi Caula diseñador gráfico de 23 años que llegó desde Buenos Aires para ser parte de la experiencia. Algunos miembros del equipo pasaron por la Redacción de DIARIO DE CUYO para compartir sus experiencias y los planes que tienen para Vita.

La propuesta consiste en transformar cualquier smartwatch en una herramienta de monitoreo capaz de detectar caídas, inmovilidad, alteraciones en la frecuencia cardíaca y cambios bruscos en la rutina. Cuando identifica una situación de riesgo, la aplicación envía automáticamente una alerta a familiares o servicios de asistencia, siendo una herramienta preventiva ideal para adultos mayores, pero cuya aplicación se puede extender a cualquier persona que requiera de cuidados.

Para sus creadores, el mayor valor del proyecto no estuvo únicamente en la aplicación tecnológica, sino en el propósito final.

Llegar a Vita tal cual fue presentando al final del evento no fue sencillo. Durante las primeras horas del Bootcamp el grupo debatió varias alternativas y ninguna terminaba de convencerlos.

“Uno busca qué solución dar o capaz inventar una rueda nueva, pero hay muchos problemas en la vida cotidiana frente a nuestros ojos, que todavía no están solucionados, como por ejemplo en nuestro caso que fue llevarlo a la salud, al cuidado y monitoreo de gente adulta. Sabíamos que la mayoría de los proyectos iban a ser mineros y la idea fue destacar fuera de ese ámbito y ver cómo poder llevarlo a cabo”, destacó Agustín.

Bajo esa premisa comenzaron a desarrollar distintas ideas y con ellas, propuestas de proyectos, maneras de ejecutarlas. De la gran cantidad que pusieron sobre la mesa, se inclinaron en tres. Una de ellas consistía en desarrollar un reloj inteligente para detectar caídas de personas mayores. Sin embargo, la devolución de uno de los mentores modificó completamente el rumbo.

"Nos dijo: '¿Para qué van a inventar una rueda que ya existe? Empiecen de cero'. Ahí dejamos de pensar en fabricar un dispositivo y empezamos a enfocarnos en un servicio", explicaron.

Así nació Vita, una aplicación que aprovecha la tecnología disponible en los relojes inteligentes y la complementa con IA para aprender los hábitos de cada usuario y emitir alertas más precisas. Si bien la aplicación fue pensada inicialmente para adultos mayores, el grupo imagina nuevos destinatarios, como personas con discapacidad motriz, pacientes con demencia o cualquier usuario que requiera monitoreo permanente.

“El objetivo no es salvar vidas, sino prevenir situaciones de riesgo y ese es el fin de Vita”, señalaron.

La intención es poder materializar la aplicación y para ello han estado averiguando su viabilidad y desarrollo. Entendiendo que uno de los miembros del equipo no es de la provincia, no descartan utilizar las herramientas disponibles para sostener el contacto y poder avanzar a la creación de Vita.

El Bootcamp, una experiencia que les deja huella y los ayuda a crecer en lo profesional

Más allá de la mención especial, los jóvenes coinciden en que el Bootcamp les permitió descubrir capacidades que desconocían.

"Yo siempre pensaba que cuando saliera a trabajar no iba a saber hacer nada. Llegué creyendo que solo podía ayudar a otros con sus ideas y terminé descubriendo que también podía crear una propia. Fue una transformación muy linda", expresó Rocío.

Para Lucas, que viajó desde Buenos Aires exclusivamente para participar, el mensaje es claro: "No perdés nada. Venís, conocés gente, aprendés y te llevás una experiencia que realmente vale la pena".

Con una idea que nació entre largas jornadas de trabajo, debates y mentorías, Vita se convirtió en uno de los proyectos más destacados del Bootcamp 2026 y dejó abierta la posibilidad de que una propuesta pensada para cuidar a los adultos mayores pueda transformarse, en un futuro cercano, en una herramienta al servicio de miles de familias.