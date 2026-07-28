Una idea, cinco jóvenes talentos y una mirada diferente a la salud mental minera: la historia detrás de ConectApp

Durante 48 horas un total de 45 jóvenes asumieron el desafío de identificar un problema, buscar sus posibles soluciones y desarrollar un proyecto que fuera viable y convenciera al jurado de la cuarta edición del Bootcamp , un evento organizado por JAE (Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas) que busca despertar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. En ese contexto nació ConectApp , la propuesta que resultó ganadora.

Preservar la salud mental de trabajadores mineros y el cuidado remoto de adultos mayores, los proyectos elegidos en el Bootcamp 2026

Con el premio bajo el brazo, los jóvenes detrás del proyecto compartieron los pormenores de una iniciativa que busca ser una herramienta preventiva poniendo el foco en la salud mental de los trabajadores mineros durante todo el periodo de empleabilidad.

El equipo estuvo integrado por Francisco Arce Carrillo , de 22 años, estudiante de Diseño y Animación en Videojuegos y de Negocios Digitales; Leonardo de los Ríos , de 24 años, licenciado en Sistemas de Información e integrante del staff de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ; Santiago Flores , de 20 años, estudiante de Contador Público; Sabrina Chicón de 22 años, actual estudiante de Abogacía y Abril Altamira , de 22 años, estudiante de Psicología. Los cinco pasaron por la Redacción de DIARIO DE CUYO para compartir sus experiencias.

Más allá del reconocimiento, los cinco jóvenes coincidieron en que el mayor logro fue comprobar que personas completamente diferentes, con distintas formaciones, podían complementarse para transformar una problemática real en una solución con posibilidades concretas de implementación. Si bien lo apuntaron a un sector en particular, aseguran que sus aplicaciones pueden ser mayores, ampliándose a otros rubros.

“He participado en varios proyectos vinculados a la minería y era una constante el hecho de que los trabajadores mineros realmente sufren mucho por su salud mental. Hay una tasa de depresión alta, de suicidios. Entonces me pareció interesante plantearlo como una idea ”, destacó Sabrina, que fue quien trasladó la inquietud a sus compañeros de grupo, quienes no dudaron en descartar las otras propuestas en danza y avanzar hacia lo que sugería la joven.

A partir de esa propuesta, el grupo comenzó a darle forma a ConectApp, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para acompañar el bienestar emocional de los trabajadores durante los extensos períodos que permanecen en los campamentos mineros. La herramienta propone realizar entrevistas periódicas, generar un contexto personalizado para cada empleado conforme a sus voluntades y disponibilidades, y detectar señales de alerta que permitan intervenir de manera preventiva desde el área de Recursos Humanos, sin reemplazar el trabajo de los profesionales de la salud mental.

"Es una herramienta que no pretende desplazar a nadie, sino más bien complementarse con el área de Recursos Humanos", explicaron.

El uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de prevención, el fuerte de ConectApp

Leonardo de los Ríos explicó que el funcionamiento se inspira en la manera en que interactúan hoy las IA conversacionales. "Lo que buscamos es trasladar el contexto que genera la inteligencia artificial a una empresa, para conocer la situación de los empleados desde que ingresan", señaló.

La iniciativa de los jóvenes busca ir más allá de la entrevista preocupacional, proponiendo reuniones, entrevistas durante la permanencia del empleado en la empresa y flexibilidad horaria para que el trabajador acepte avanzar con los cuestionarios sin que ello interfiera en su descanso o jornada laboral.

De esta manera, la herramienta estará lista para detectar señales de alarma y detalles de importancia que puedan ser abordados por profesionales para evitar el deterioro de la salud mental y que ello derive en un problema de mayor gravedad.

El Bootcamp como el punto de partida para algo mayor y el sueño de hacer realidad ConectApp

Aunque la propuesta de JAE concluyó con el primer puesto para ConectApp, el grupo asegura que el objetivo no es que la iniciativa quede solo como un ejercicio académico. “La intención es continuar”, esbozaron.

“Hablando un poco de los premios que nos han dado, hay muchas mentorías, y la idea es pedir una orientación, que nos ayuden y nos recomienden, nos orienten sobre cuál es el siguiente paso”, remarcó Sabrina.

Pero eso no sería todo. El espíritu de los jóvenes está enfocado en no dejar el proyecto solo en el reconocimiento y han consultado sobre las alianzas que pueden establecer y los convenios existentes que hay por ejemplo entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ y las compañías mineras para ofrecer el software y avanzar en su desarrollo.

"Creemos que la implementación es sencilla y que realmente puede convertirse en una solución útil. La intención es que deje de ser una idea y pueda llegar a las empresas", concluyeron los jóvenes.