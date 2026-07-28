Biblioteca del Magisterio: 90 años de historia, resiliencia y libros en San Juan

Surgió en 1936 bajo la impronta de la escritora Margarita Mugnos de Escudero . Sobrevivió al devastador terremoto del 44 y a las lluvias posteriores gracias al rescate de sus volúmenes. Hoy, la Biblioteca del Magisterio, bajo la dirección de Elba Kirby, celebra casi un siglo de historia viva, refugio comunitario y democratización del conocimiento.

En un ranking que midió calidad de vida en 43 ciudades, San Juan quedó a mitad de tabla: la buena, lideró un dato urbano clave

Hay instituciones cuyo valor no se mide únicamente por los metros cuadrados que ocupan ni por la cantidad de volúmenes que resguardan en sus estantes, sino por su capacidad de resistir, adaptarse y mantener encendida una llama cultural en medio de las peores adversidades. La Biblioteca del Magisterio “Monseñor Doctor Pablo Cabrera” es, sin dudas, uno de esos estandartes imborrables de la provincia de San Juan.

Este mes, la institución alcanza un hecho histórico: 90 años de vida . Nueve décadas transcurridas entre mudanzas, pérdidas de valor incalculable, casillas de emergencia y, sobre todo, una vocación inquebrantable por la enseñanza.

La historia comenzó formalmente el 9 de julio de 1936 , cuando el Honorable Consejo General de Educación decidió dar vida a un centro de consulta pública especializado para los maestros, pero de puertas abiertas a toda la sociedad. Apenas unos meses antes, en enero de ese mismo año, había fallecido Monseñor Pablo Cabrera ; la flamante institución fue bautizada con su nombre para rendir tributo a su legado.

Para ponerse al frente de semejante desafío designaron como primera directora a la destacada escritora y docente sanjuanina Margarita Mugnos de Escudero . La biblioteca abrió sus puertas con colecciones particulares donadas por sus propios creadores en una antigua casona ubicada en las inmediaciones de calle Mendoza y General Paz.

Desde el primer día, sus objetivos fueron tan ambiciosos como nobles:

Reunir las obras históricas de Monseñor Cabrera y completar la colección de autores locales.

de Monseñor Cabrera y completar la colección de autores locales. Crear la Biblioteca Infantil “Miguitas de Ternura” , un espacio vanguardista con muebles adaptados, juegos didácticos y luz natural pensado para despertar el amor por la lectura en los más pequeños.

, un espacio vanguardista con muebles adaptados, juegos didácticos y luz natural pensado para despertar el amor por la lectura en los más pequeños. Dar vida al Museo Escolar “Víctor Mercante”, una exposición permanente de material didáctico ilustrado.

“Buscamos despertar el amor por la naturaleza y las investigaciones, formar el espíritu nacional y la educación literaria, y popularizar la enseñanza, transformándola en ciencia práctica al alcance de todos”, proclamó Mugnos de Escudero durante aquel histórico discurso inaugural de 1936. Un mes después de esa apertura, comenzaron las visitas guiadas, una tradición ininterrumpida que continúa hasta la actualidad.

La Biblioteca del Magisterio y su resiliencia

El trágico terremoto del 15 de enero de 1944 marcó a fuego el destino de San Juan y puso a prueba la supervivencia de la biblioteca. El sismo derrumbó por completo la casona de calle Mendoza y General Paz. Miles de textos quedaron sepultados entre los escombros, expuestos al barro y a las inclementes lluvias que castigaron a la provincia en los días posteriores a la catástrofe.

Sin embargo, el espíritu de la institución no colapsó. Docentes y trabajadores rescataron con sus propias manos el material bibliográfico que había sobrevivido a la intemperie. Con esos valiosos volúmenes rescatados, la biblioteca volvió a ponerse en pie dentro de una casilla de emergencia levantada en un terreno disponible en la intersección de Mendoza y San Luis (donde hoy se erige el Instituto de Educación Superior).

Aquel refugio provisorio inauguró un largo peregrinar pedagógico:

De la casilla de emergencia pasó a un salón de la Escuela Manuel Belgrano .

pasó a un salón de la . Más tarde se trasladó a un salón de la Escuela Antonio Torres .

. Finalmente, ocupó el sector donde funcionaba el antiguo jardín de infantes de esa misma institución.

El sueño de la casa propia y la proyección al futuro

Tras más de cuatro décadas de peregrinar y resistir, en 1985 se concretó un anhelo postergado: la inauguración de su edificio propio, un espacio de dos pisos donde la institución se asienta hasta el día de hoy. En 2019, la sede fue refuncionalizada y ampliada para modernizar sus instalaciones.

Aquel acervo inicial, rescatado a fuerza de pulmón entre las ruinas del terremoto, ha crecido hasta alcanzar hoy cerca de 35.000 ejemplares. Entre ellos se custodia el codiciado “tesoro” de la institución: joyas bibliográficas con más de 100 años de antigüedad.

Un faro para la comunidad educativa

Bajo la dirección de Elba Kirby, quien asumió la gestión en 2023, la Biblioteca del Magisterio no sólo preserva el pasado, sino que palpita al ritmo de las necesidades actuales del barrio y la comunidad docente:

Asistencia y Capacitación: brinda asesoramiento técnico-bibliotecológico a escuelas, asistencia a residentes de bibliotecología y formación continua a maestros.

brinda asesoramiento técnico-bibliotecológico a escuelas, asistencia a residentes de bibliotecología y formación continua a maestros. Servicio a la Comunidad: mantiene un fructífero sistema de préstamos a domicilio e interbibliotecarios, referencia especializada y la “Hora del Cuento”.

mantiene un fructífero sistema de préstamos a domicilio e interbibliotecarios, referencia especializada y la “Hora del Cuento”. Un refugio cotidiano: en un gesto de profunda calidez comunitaria, la biblioteca habilitó un espacio acondicionado para que las madres que esperan la salida de sus hijos de la Escuela Antonio Torres puedan hacer tiempo, leer un libro o trabajar cómodamente.

Los festejos de un aniversario inolvidable

Para conmemorar formalmente sus noventa años de historia, resistencia y conocimiento, la institución ha preparado una jornada especial este jueves 30 de julio, ya que por cuestiones de agenda no se pudo realizar el 9 de julio: