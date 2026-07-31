    • 31 de julio de 2026 - 16:23

    Catedral: entre dolor y rezo continúa el funeral de los sanjuaninos que perdieron la vida en la tragedia aérea

    Es la postal que se vio cuando la Catedral abrió sus puertas para que el público ingresara al funeral.

    En la Catedral continúa el funeral de los 4 sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea.

    En la Catedral continúa el funeral de los 4 sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea.

    Foto:

    (Daniel Arias)
    Por Fabiana Juarez

    La apertura de las puertas de la Catedral se retrasó media hora debido a la extensión de la ceremonia íntima que se hizo primero para las familias de los fallecidos en la tragedia aérea. Pese al retraso y al viento Zonda que comenzó a soplar, la gente permaneció en la fila para poder despedirlos.

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    Hasta las 21 de hoy permanecerán abiertas las puertas de la Catedral para ingresar al funeral.

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    Ni bien abrieron la puerta principal y las dos laterales de la iglesia, la gente comenzó a ingresar para participar del funeral y poder llegar hasta el altar donde estaban los féretros con los restos de Carlos Heredia, Rubén Castro, Marcelo Videla y Jorge Carbajal. Aunque llegar hasta ese lugar no fue fácil.

    Efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan asistieron al funeral para despedir a sus jefes.

    Efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan asistieron al funeral para despedir a sus jefes.

    Debido a la cantidad de gente presente, los encargados del desarrollo del funeral tuvieron que reorganizar el paso de la gente. En primer lugar pasaron los funcionarios de la provincia (intendentes, ministros y diputados) que quisieron saludar a las familias de las cuatro víctimas. Esto fue demoroso por lo que el resto de los familiares y amigos de los fallecidos tuvieron que esperar bastante tiempo más para poder hacer lo mismo.

    Tristeza, dolor y rezo en el funeral

    En el interior de la Catedral reinó el silencio. Sólo fue roto por el llanto de algunos familiares o por las palmadas en la espalda que se dieron entre sí los efectivos de las Fuerzas de Seguridad para, sin pronunciar palabra, darse el pésame y fuerzas para continuar con su labor, pese a la triste pérdida.

    En medio de eso dolor y tristeza llegó un momento de calma y resignación. Fue durante el rezo del Santo Rosario que se hizo para pedir por el eterno descanso de los sanjuaninos fallecidos en la peor tragedia aérea de San Juan, a los que la comunidad ya bautizó de héroes.

    Chicos de la Acción Católica del Santuario Inmaculada Concepción en el funeral.

    Chicos de la Acción Católica del Santuario Inmaculada Concepción en el funeral.

    Apoyo emocional y espiritual para la hija de Carlos Heredia

    Antes de que abrieran las puertas de la Catedral, ya estaba en el atrio del templo un grupo de chicos de la Acción Católica del Santuario Inmaculada Concepción que asistió al funeral para brindar apoyo a su compañera y amiga Julieta Heredia, hija del fallecido Carlos Heredia. 'Aún no hemos podido hablar con Julieta por eso decidimos venir en grupo para darle nuestro apoyo emocional y espiritual. Imaginamos que debe estar destruida porque amaba mucho a su papá. Vamos a rezar para que encuentre consuelo y pueda seguir adelante', dijo uno de los chicos.

    Puertas abiertas hasta las 21 y sepelio con recorrido especial

    Hoy, viernes 31 de julio, las puertas de la Catedral permanecerán abiertas hasta las 21 para que puedan ingresar los sanjuaninos que quieran despedir a los fallecidos. En tanto que el sepelio se realizará mañana con un recorrido especial.

    Funcionarios nacionales, provinciales y departamentales asistieron al funeral.

    Funcionarios nacionales, provinciales y departamentales asistieron al funeral.

    Mañana sábado, a las 9, se celebrará una misa en la Catedral San Juan Bautista para pedir por el eterno descanso de Heredia, Castro, Videla y Carbajal. Luego, a las 10,30 partirá el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Capital, pero pasando primero por la sede de la Central de Policía, en honor al subjefe Marcelo Videla. Posteriormente el cortejo pasará por la Dirección de Protección Civil, en honor a su director Carlos Heredia. Por último, pasará por el Destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan, en honor a Rubén Castro y a Jorge Carbajal, jefe y subjefe de esta división.

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