    • 31 de julio de 2026 - 10:08

    Sentida despedida a los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea: primero familiares y amigos, luego es abierta al público

    La Catedral es el escenario para la ceremonia. Se espera una multitud.

    Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia aérea. Foto: Daniel Arias

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    Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia aérea. Foto: Daniel Arias

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    San Juan despide a los hombres que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. El escenario de la sentida ceremenia es la Iglesia Catedral San Juan Bautista, tal como lo habían decidido los familiares de las víctimas.

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    De 10 a 13 se realiza un velatorio íntimo reservado exclusivamente para familiares y amigos de las víctimas. En tanto que desde las 13 y hasta las 21, las puertas de la Catedral permanecerán abiertas para que la comunidad sanjuanina pueda acercarse a despedir a las víctimas y acompañar a sus familias en uno de los momentos más dolorosos.

    Las ceremonias continuarán el sábado

    A partir de las 9, se desarrollará una misa y a las 10.30, dará inicio el cortejo fúnebre rumbo al Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio.

    Según el cronograma previsto, el acompañamiento partirá desde la Catedral de San Juan Bautista y avanzará por calles del microcentro para luego dirigirse al Cementerio de Capital. Allí se efectuará la ceremonia final y los honores correspondientes en memoria de los efectivos fallecidos.

    La despedida está marcada por un profundo sentimiento de dolor en toda la provincia, que desde el accidente permanece conmocionada por una de las tragedias más graves que golpeó al sistema de emergencia y combate del fuego en los últimos años.

    El velatorio público permitirá que vecinos, instituciones y compañeros de trabajo puedan brindar un último homenaje a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones de servicio.

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