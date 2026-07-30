    • 30 de julio de 2026 - 09:33

    Tragedia aérea en San Juan: confirman que las familias de las víctimas decidirán si quieren un funeral conjunto

    Desde el Gobierno de San Juan dijeron que no existe un protocolo de funeral para casos de este tipo.

    En las primeras horas de este jueve se retomó el operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos tras la caída del helicóptero.

    En las primeras horas de este jueve se retomó el operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos tras la caída del helicóptero.

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    Por Fabiana Juarez

    Mientras avanza el fuerte operativo para rescatar los cuerpos de las 7 víctimas fatales de la caída del helicóptero en Valle Fértil, aún no se determina dónde ni cómo se realizará el funeral de los fallecidos. Una de las alternativas es que se realice un velorio conjunto, organizado por el Gobierno de San Juan.

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    Desde el Gobierno de San Juan confirmaron hoy que aún no se define que tipo de funeral recibirán los 4 funcionarios del área de Seguridad que perdieron la vida tras la caída del helicóptero que los trasladaba. Dijeron que no existe un protocolo referido al velorio para casos de este tipo.

    Ceremonias privadas o funeral conjunto

    Fuentes oficiales dijeron que todo depende de la decisión que tomen las familias de los fallecidos. Y explicaron que existe la posibilidad de que se realice un funeral conjunto para velar a todas las víctimas en un mismo lugar para que los sanjuaninos puedan despedirlos, pero que serán las familias las que decidan elegir esta opción o, por el contrario, despedir sus seres queridos con una ceremonia privada.

    En caso de una ceremonia conjunta, será el Gobierno de la provincia quien organice el funeral y elija el lugar donde se llevará a cabo. Fuentes oficiales dijeron que durante esta jornada se resolverá la modalidad de la ceremonia para despedir a los funcionarios que perdieron la vida ayer.

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