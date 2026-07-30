Tragedia aérea en San Juan: confirman que las familias de las víctimas decidirán si quieren un funeral conjunto

Desde el Gobierno de San Juan dijeron que no existe un protocolo de funeral para casos de este tipo.

En las primeras horas de este jueve se retomó el operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos tras la caída del helicóptero.

Mientras avanza el fuerte operativo para rescatar los cuerpos de las 7 víctimas fatales de la caída del helicóptero en Valle Fértil, aún no se determina dónde ni cómo se realizará el funeral de los fallecidos. Una de las alternativas es que se realice un velorio conjunto, organizado por el Gobierno de San Juan.

Desde el Gobierno de San Juan confirmaron hoy que aún no se define que tipo de funeral recibirán los 4 funcionarios del área de Seguridad que perdieron la vida tras la caída del helicóptero que los trasladaba. Dijeron que no existe un protocolo referido al velorio para casos de este tipo.

Ceremonias privadas o funeral conjunto Fuentes oficiales dijeron que todo depende de la decisión que tomen las familias de los fallecidos. Y explicaron que existe la posibilidad de que se realice un funeral conjunto para velar a todas las víctimas en un mismo lugar para que los sanjuaninos puedan despedirlos, pero que serán las familias las que decidan elegir esta opción o, por el contrario, despedir sus seres queridos con una ceremonia privada.