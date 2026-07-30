Tragedia aérea: los seis diputados nacionales por San Juan impulsarán un homenaje conjunto en el Congreso

Oficialistas, peronistas y libertarios acordaron impulsar un proyecto conjunto en la Cámara de Diputados de la Nación para expresar el pesar por la tragedia aérea que conmocionó a San Juan. La iniciativa será presentada en la próxima sesión.

La tragedia aérea de Valle Fértil no solo conmocionó a San Juan, sino que también generó una inusual señal de unidad política. Los seis diputados nacionales por la provincia acordaron presentar un proyecto conjunto en la Cámara de Diputados de la Nación para rendir homenaje a las víctimas y expresar el acompañamiento institucional a sus familias.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO de fuentes legislativas, la iniciativa será presentada en la próxima sesión y llevará las firmas de Nancy Picón y Carlos Jaime, de Producción y Trabajo; Cristian Andino y Jorge Chica, de Unión por la Patria; y José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza.

El proyecto buscará dejar plasmado el profundo pesar del Congreso por el fallecimiento de quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones al servicio de la provincia, al tiempo que reconocerá su compromiso, vocación de servicio y el trabajo que desarrollaron en favor de la seguridad de los sanjuaninos.

Quienes perdieron la vida producto del accidente fueron el Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos; el Comisario Inspector Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos; el Director de Protección Civil, Carlos Heredia; el Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto del helicóptero Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

La declaración también incluirá un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus compañeros de trabajo y a sus seres queridos, en un momento de profundo dolor para toda la comunidad sanjuanina.