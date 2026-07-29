Tragedia aérea en San Juan: la investigación quedó en manos de la Justicia Federal y estiman que los cuerpos serán rescatados por tierra este jueves

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado , confirmó este miércoles que la investigación por la caída del helicóptero en Valle Fértil, que dejó siete fallecidos, quedó a cargo de la Justicia Federal y de la Junta Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos. Además, adelantó que el rescate de los cuerpos se realizará por vía terrestre durante la mañana de este jueves, debido a la complejidad del terreno donde ocurrió el siniestro.

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" Es un día muy triste para la Secretaría de Seguridad, para el Gobierno de la provincia, para la Policía de San Juan y para toda la provincia ", expresó Delgado al iniciar la conferencia de prensa. También transmitió las condolencias del gobernador Marcelo Orrego y destacó la trayectoria de los cuatro funcionarios provinciales fallecidos: Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal.

" Conocíamos el contenido, el valor y la capacidad de cada uno de ellos. Tienen toda una historia como funcionarios, como amigos, como colegas y como ciudadanos de San Juan ", sostuvo.

El funcionario explicó que el accidente ocurrió durante la tercera etapa de una capacitación sobre combate de incendios forestales organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Detalló que el curso había comenzado el lunes con clases teóricas en San Juan, continuó el martes con prácticas en el Aeroclub y este miércoles se trasladó a Valle Fértil, considerado uno de los departamentos con mayor vulnerabilidad frente a incendios forestales. " Era una capacitación más de las tantas que se realizan a nivel nacional y en las que participan todas las provincias ", explicó.

Respecto de las causas del siniestro, Delgado remarcó que aún no existen conclusiones y que la investigación recién comienza. "Este evento está en plena investigación. La competencia es de la Justicia Federal", indicó.

Precisó que interviene el fiscal federal Francisco Maldonado y que tanto la Policía de San Juan como las áreas de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal Provincial colaboran con la investigación.

Además, señaló que el lugar permanecerá preservado hasta la llegada de la Junta Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos, organismo que realizará las pericias técnicas. "Se resguardará el lugar para que la junta correspondiente pueda determinar las causas del accidente aéreo", afirmó.

Un rescate complejo

El secretario explicó que el operativo para recuperar los cuerpos demandará varias horas debido a las dificultades geográficas del lugar donde cayó la aeronave.

"Tenemos que llegar en camioneta hasta una cierta distancia y desde ahí caminar aproximadamente tres horas hasta el lugar del siniestro", detalló.

Por ese motivo, el traslado de las víctimas se realizará durante la mañana del jueves, aprovechando la luz natural. "Estamos haciendo toda la tratativa para que el traslado sea lo más urgente posible. Estimo que se desarrollará mañana apenas tengamos luz del día", dijo.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar medios aéreos, confirmó que el traslado será "vía terrestre".

Sin hipótesis sobre las causas

Ante las consultas de la prensa, Delgado evitó aventurar hipótesis sobre el origen del accidente. Indicó que el único dato confirmado es que "después de las 10 de la mañana se perdió contacto con el helicóptero" y que los sistemas de seguimiento de la aeronave permitirán establecer con precisión el momento en que se precipitó. También aseguró que, "en apariencia", las condiciones meteorológicas eran favorables para volar.

El funcionario confirmó además que el helicóptero no pertenecía al Gobierno de San Juan. "Es una aeronave de una empresa privada contratada por la Agencia Federal de Emergencias", explicó. Incluso comentó que se trataba de un helicóptero prácticamente nuevo. "Creo que fue adquirido este año o el año pasado", señaló.

Contención a las familias

Finalmente, Delgado informó que desde las primeras horas posteriores al accidente el Gobierno provincial activó un dispositivo de acompañamiento para los familiares de las víctimas.

"La familia está contenida desde el momento en que tomamos conocimiento del accidente", aseguró.

Relató que las autoridades esperaron la confirmación oficial de que no había sobrevivientes antes de comunicar la noticia.

"Tuvimos que esperar la certeza completa. Hasta verificar que no había ninguna persona con vida, no se informó a las familias", explicó.

Sobre los homenajes y eventuales honras fúnebres conjuntas, indicó que será una decisión exclusiva de los familiares. "El gobernador se ha puesto a disposición y se hará lo que las familias decidan", concluyó.