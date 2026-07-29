La política sanjuanina, hermanada en el luto por la tragedia aérea: los mensajes de los dirigentes del orreguismo, peronismo y LLA

La tragedia aérea ocurrida este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, el límite entre San Juan y La Rioja, provocó una inmediata reacción de todo el arco político sanjuanino. Desde el gobernador Marcelo Orrego hasta dirigentes del peronismo, el bloquismo y La Libertad Avanza expresaron públicamente sus condolencias por la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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El accidente se produjo cuando la aeronave, identificada con la matrícula LV-KGR, perdió contacto durante el vuelo hacia La Rioja. Altas fuentes del caso confirmaron que el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió a las 10.30 la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter), que permitió iniciar el operativo de búsqueda. La nave fue localizada alrededor de las 13 por personal del Subcentro Mendoza y de Protección Civil.

Poco después, el Gobierno de San Juan confirmó el fallecimiento de los siete tripulantes: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El gobernador Marcelo Orrego, desde los Estados Unidos, manifestó que recibió la noticia "con profundo dolor" y destacó la vocación de servicio de las víctimas. Recordó especialmente a Heredia, Videla, Castro y Carbajal, con quienes trabajó "codo a codo en diferentes situaciones" durante la gestión. Además, hizo llegar sus condolencias a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, al tiempo que aseguró que el Gobierno provincial se puso a disposición de los familiares y de los organismos intervinientes para brindar la asistencia necesaria.

Desde la oposición, el senador nacional Sergio Uñac también expresó su pesar por la pérdida de "siete valiosos servidores públicos". Señaló que con varios compartió años de gestión y pudo conocer "de cerca su compromiso con el bienestar y la seguridad de los sanjuaninos". Además, reconoció el trabajo de quienes participaron del operativo de búsqueda y rescate y deseó fortaleza para las familias en este difícil momento.

El vicegobernador Fabián Martín publicó un breve mensaje en el que acompañó "con profundo dolor" a los familiares, seres queridos y compañeros de las víctimas. También expresó una oración por el eterno descanso de los fallecidos y envió un abrazo a quienes atraviesan el duelo.

La Libertad Avanza San Juan, a través de su referente el diputado nacional José Peluc, difundió un comunicado institucional en el que expresó su "más profundo pesar" por el accidente aéreo. El espacio acompañó a las familias, compañeros de trabajo y a toda la comunidad sanjuanina, destacó que las víctimas entregaron su vida al servicio de los sanjuaninos y envió sus condolencias.

También se sumó el diputado nacional peronista Cristian Andino. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó sus "más profundas condolencias y acompañamiento" a las familias, amigos y compañeros de Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Además, sostuvo que "su vocación de servicio y compromiso con los sanjuaninos merecen nuestro reconocimiento y respeto" y afirmó que eleva una oración por el eterno descanso de cada una de las víctimas.

Otro de los dirigentes que hizo pública su despedida fue el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. En un extenso mensaje, recordó especialmente a Carlos Heredia, con quien dijo haber compartido "muchos años de trabajo, compromiso y vocación de servicio", y aseguró que "su calidad humana y su entrega por San Juan dejarán una huella imborrable". También mencionó de manera individual al resto de los fallecidos, acompañó a sus familias y pidió fortaleza para atravesar "esta irreparable pérdida".

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado, quien estuvo a cargo del operativo desplegado tras el accidente, optó por compartir en sus redes sociales el comunicado oficial emitido por el Gobierno de San Juan. En ese texto, la administración provincial expresó su "profundo dolor" por el fallecimiento de quienes participaban de una capacitación en combate de incendios forestales organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego y transmitió sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros de las víctimas.