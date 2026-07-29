"Es un mal día para San Juan": el conmovedor relato de uno de los primeros en llegar a la zona de la tragedia aérea

El primero en llegar no fue un rescatista de uniforme, sino un hombre acostumbrado a recorrer la montaña desde el aire y desde la tierra. Gustavo Muñoz, conocido por todos como "Huevo", creador de contenidos de GHM y especialista en vuelos y zonas cordilleranas de San Juan, fue uno de los colaboradores que acudió apenas se conoció la desaparición del helicóptero Bell 412EP.

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Con la voz quebrada, reconoció que la búsqueda estuvo marcada por una angustia distinta a la de otros operativos en los que participó. "Conocíamos a todos. Por eso vivíamos con tanta ansiedad la búsqueda. Lo último que se pierde es la esperanza", expresó durante una entrevista televisiva con Telesol, al recordar las horas en las que todavía existía la ilusión de encontrar sobrevivientes.

Muñoz explicó que el lugar donde cayó la aeronave se encuentra muy cerca del sector conocido como El Hongo, en el norte del Parque Provincial Ischigualasto, una zona que conoce en profundidad por sus constantes recorridos.

Más allá de las características del terreno, el especialista remarcó que el golpe más duro fue saber quiénes viajaban a bordo . "Es muy triste. Es gente muy valiosa, que todo el tiempo lo único que hizo fue ayudar a la sociedad y a la comunidad", afirmó al referirse a los siete ocupantes del helicóptero.

Consultado sobre las tareas previstas para las próximas horas, Muñoz se mostró confiado en el trabajo de los organismos oficiales y destacó la experiencia de quienes llevan adelante el operativo.

"La Policía, los Bomberos y las autoridades tienen muy claro cómo hacer este trabajo. Creo que lo van a resolver muy rápido", señaló.

También aseguró que la zona donde se produjo el impacto permite el descenso de otras aeronaves y explicó que las decisiones sobre el retiro del helicóptero y la continuidad de las tareas dependen ahora de la Justicia y de las autoridades aeronáuticas.

"No es solo un golpe para la aeronáutica"

Sobre el final de la entrevista, Muñoz dejó una reflexión que sintetizó el sentimiento que atraviesa a la provincia tras la tragedia. "No es solamente un mal día para el mundo de la aeronáutica. Es un mal día para San Juan", sostuvo.

Y concluyó con un reconocimiento hacia quienes perdieron la vida en cumplimiento de su tarea: "Los bomberos son personas a las que hay que sacarse el sombrero. Hoy estamos despidiendo a gente que dedicó su vida a ayudar a los demás".