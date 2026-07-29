    • 29 de julio de 2026 - 18:27

    Tragedia aérea en San Juan: cuál era el destino y qué misión cumplía el helicóptero que se estrelló en Ischigualasto

    La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias, había participado de una capacitación en la capital provincial y se dirigía hacia La Rioja para sumarse al combate de los voraces incendios forestales.

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    Bell 412EP con matrícula LV-KGR y número de serie de fabricación 36696. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El trágico accidente del helicóptero ocurrido este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, conmocionó a la provincia y al país. La aeronave siniestrada —un modelo bimotor configurado para misiones críticas— cumplía un itinerario oficial estratégico cuando se precipitó a tierra, dejando un saldo fatal de siete tripulantes fallecidos.

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    La misión oficial: de la capacitación al combate contra el fuego

    Según informaron fuentes oficiales, el helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) con un doble propósito:

    Destino final (La Rioja): Concluida esa actividad, el plan de vuelo indicaba que el helicóptero debía despegar rumbo a la vecina provincia de La Rioja, específicamente a la zona cordillerana de Chilecito, donde los equipos locales batallaban contra complejos incendios forestales.

    La pérdida de contacto y el trágico desenlace

    El viaje trunco comenzó a encender las alarmas cuando, pasadas las 10:26 de la mañana, se perdió todo tipo de comunicación con la tripulación mientras sobrevolaba el noreste sanjuanino.

    Al confirmarse que la máquina no había arribado a destino, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Horas más tarde, otra aeronave que realizó un vuelo de reconocimiento en la zona logró divisar los restos del aparato, que habían impactado unos 20 metros por debajo del nivel del terreno en una quebrada de difícil acceso dentro de Ischigualasto.

    El siniestro cobró la vida de siete personas, entre los que se encontraban altos mandos de la plana mayor de la Policía de San Juan, de la Dirección de Bomberos, de Protección Civil provincial, brigadistas de la AFE y el piloto al mando.

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