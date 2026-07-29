A 36 años de la tragedia aérea que marcó a San Juan: el antecedente más dramático

El cielo sanjuanino ha sido escenario de episodios que sacudieron los cimientos de la sociedad y conmocionaron a la política y al empresariado local. A lo largo de las décadas, distintas tragedias aéreas dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva, destacándose un hecho en particular por su altísimo saldo trágico.

Las repercusiones de los principales medios nacionales sobre la tragedia aérea en Valle Fértil

Tragedia aérea en San Juan: cuál era el destino y qué misión cumplía el helicóptero que se estrelló en Ischigualasto

El episodio más oscuro y doloroso se registró el 1 de mayo de 1990, cuando un helicóptero oficial de la Provincia se precipitó a tierra. Aquel vuelo acabó con la vida de sus cuatro ocupantes en el acto, en medio de condiciones climáticas adversas y una severa turbulencia en la zona cordillerana.

Las víctimas de aquel fatídico viaje eran figuras de gran peso en la vida económica y pública sanjuanina :

Juan José Licciardi (el experimentado piloto al mando de la nave).

Jorge Carlos Coll (quien se desempeñaba como subsecretario de la Gobernación).

Pedro Antonio Gallardo (a cargo del aeropuerto local en ese entonces).

El impacto, ocurrido tras golpear contra las laderas del cerro, dejó a la provincia sumida en un luto profundo y se convirtió en la peor tragedia aérea vinculada a la gobernación provincial por la cantidad de fallecidos.

Otros hitos que sacudieron los aires sanjuaninos

El historial de accidentes en el espacio aéreo provincial incluye otros eventos de gran repercusión pública que demostraron la vulnerabilidad ante los imprevistos climáticos y técnicos:

El impacto en Valle Fértil (2013): Años después, el 11 de octubre de 2013, la provincia volvió a paralizarse cuando el helicóptero oficial que trasladaba al entonces gobernador José Luis Gioja cayó pocos segundos después de despegar en Ischigualasto. El siniestro provocó el fallecimiento de la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol y dejó graves heridas al mandatario y al resto de los tripulantes, marcando un antes y un después en la política local.

El dramático rescate en la Quebrada de Mondaca (1987): La misma aeronave de la gobernación que años más tarde protagonizaría tragedias