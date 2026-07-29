Se conoció quién fue el primero que divisó al helicóptero estrellado en Ischigualasto

El helicóptero del Parque Nacional Talampaya fue el primero en sobrevolar la zona indicada por las coordenadas y confirmó visualmente el lugar donde había caído la aeronave que transportaba a siete ocupantes.

Tras activarse el protocolo de emergencia por la pérdida de contacto con la aeronave —que participaba de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego con destino a Valle Fértil—, el Parque Nacional Talampaya desplegó su propio helicóptero.

El intendente de dicha área protegida, José Gallo, estuvo al frente del primer sobrevuelo sobre la zona cordillerana y limítrofe, logrando ubicar los restos exactamente en el sector indicado por las coordenadas de la alerta.

En comunicación radial con el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, se confirmó la noticia que reorientó los esfuerzos de rescate:

"Tengo la confirmación de recién, la estuve comunicando por radio con el intendente del Parque Nacional Talampaya, José Gallo, y ellos han sobrevolado la zona. Sí me confirma que el helicóptero está caído en el lugar de las coordenadas", aseguró Teja Godoy.

Operativo en un terreno de extrema dificultad Con la ubicación exacta confirmada —precisada a unos kilómetros al norte del circuito Los Arrieros, en la zona de la Quebrada de la Chilca—, las fuerzas provinciales intensificaron el despliegue terrestre.