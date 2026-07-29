Ischigualasto cerró sus puertas por la búsqueda del helicóptero: suspendieron todas las actividades

El Parque Provincial Ischigualasto vive este miércoles una jornada completamente atípica. Mientras un amplio operativo de rescate busca llegar hasta el helicóptero que sufrió una emergencia con seis ocupantes en el departamento Valle Fértil, las autoridades decidieron cerrar el predio al público y suspender todas las actividades programadas .

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En el ingreso al parque fue colocado un cartel que informa a los visitantes sobre la medida excepcional.

"Información importante. Por razones de fuerza mayor quedan suspendidas todas las actividades programadas por el día de hoy en el Parque Provincial Ischigualasto" , señala el comunicado oficial.

La disposición alcanza tanto a las excursiones diurnas como a la tradicional excursión de Luna Llena , una de las propuestas turísticas más convocantes del parque. De esta manera, el sitio permanecerá cerrado durante toda la jornada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La suspensión de las actividades responde al despliegue de un importante operativo de búsqueda y rescate que involucra a efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques.

La búsqueda se desarrolla en un sector ubicado al norte de Ischigualasto, en el paraje Caballo Anca, una zona rural de muy difícil acceso donde el helicóptero emitió una alerta antes de perder contacto.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave participaba de un curso de capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego y trasladaba a seis personas cuando se produjo la emergencia.

Buscan llegar a la aeronave

Las primeras hipótesis indican que el helicóptero habría realizado un aterrizaje de emergencia o sufrido un accidente en un área ubicada fuera del circuito turístico.

Las características del terreno dificultan las tareas de rescate, ya que el acceso solo puede realizarse mediante vehículos especiales y luego a pie.

Mientras avanzan los equipos de búsqueda, las autoridades mantienen cerrado el Parque Provincial Ischigualasto para garantizar la seguridad y permitir que el operativo se desarrolle sin interferencias. El estado de los seis ocupantes del helicóptero continúa sin ser confirmado oficialmente.