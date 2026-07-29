Confirman que el helicóptero se precipitó en el Parque Ischigualasto: viajaban 7 pasajeros

El operativo desplegado este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto sumó una confirmación clave: el helicóptero que era intensamente buscado cayó en la zona norte del área protegida . Así lo informó el director del parque, Juan Pablo Teja Godoy , quien indicó que la ubicación de la aeronave fue corroborada tras un sobrevuelo realizado desde el Parque Nacional Talampaya.

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La aeronave se dirigía a Valle Fértil , donde estaba prevista una jornada de capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego en la Escuela Agrotécnica del departamento.

" Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había un alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto ", explicó Teja Godoy en diálogo con Radio Sarmiento.

Tras recibir las coordenadas, el Parque Ischigualasto activó de inmediato su grupo de rescate y comenzó a trabajar junto con efectivos de la Policía de San Juan y Bomberos.

Según precisó el funcionario, los equipos lograron avanzar hasta el último sector al que se puede acceder por huella vehicular y desde allí continuarán el recorrido utilizando cuatriciclos y, posteriormente, a pie.

"Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos", señaló.

La zona donde se encuentra la aeronave está ubicada a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, un sector de difícil acceso dentro del parque.

Teja Godoy reveló que mantuvo contacto con el presidente del Parque Nacional Talampaya, quien confirmó que un sobrevuelo permitió localizar la aeronave.

"Sí tenemos la confirmación de que ha caído el helicóptero. Nos hemos comunicado con el presidente del Parque Nacional Talampaya y él me confirmó que sobrevolaron la zona y que el helicóptero está caído en el lugar de las coordenadas", afirmó.

Se desconoce el estado de los seis ocupantes

De acuerdo con la información oficial, en el helicóptero viajaban siete personas. Entre ellas, según indicó el director del parque, estaría el subjefe de la Policía de San Juan, aunque esa información aún no fue ratificada oficialmente por el Gobierno provincial.

Hasta el momento no hubo contacto con la tripulación y las autoridades desconocen el estado de los ocupantes.

"La verdad que no sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sucedido. Solo recibimos el llamado de alerta del helicóptero, pero no tuvimos contacto con la tripulación. La intención es llegar lo más rápido posible para auxiliar", expresó Teja Godoy.

Mientras continúan las tareas de rescate, el operativo mantiene movilizados a efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques, que avanzan contra reloj en uno de los sectores más complejos del Parque Ischigualasto para intentar llegar hasta la aeronave.