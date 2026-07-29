Alerta máxima en Valle Fértil: perdieron contacto con un helicóptero que transportaba a 7 pasajeros

Un importante operativo de búsqueda y rescate se desplegó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto , luego de que se reportara el presunto aterrizaje forzoso de un helicóptero que trasladaba a siete personas hacia Valle Fértil. Hasta el momento, las autoridades no lograron localizar la aeronave y continúan trabajando en un área de muy difícil acceso.

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Según confirmó el subcomisario Matías Zárate , de la Comisaría 12ª de Valle Fértil, el helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal que iba a participar de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego .

"Después de unas horas nos avisan que una aeronave habría descendido de forma forzosa. Como no llegó a destino, se emitió una alerta que indica que estaría en la zona del Parque Ischigualasto", explicó el jefe policial en declaraciones a Canal 8.

A partir de ese momento se activó el protocolo de emergencia con la participación de efectivos de la Policía de San Juan , Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques.

De acuerdo con la información oficial, la búsqueda se desarrolla en las inmediaciones de un refugio abandonado ubicado cerca del Circuito de Los Arrieros , pasando la formación conocida como El Hongo , dentro del área protegida.

Se trata de una huella interna del parque, en una extensa zona de campo abierto donde las comunicaciones telefónicas son prácticamente inexistentes.

"La única manera de acceder es mediante vehículos 4x4 y luego caminando. Además, es un área protegida, por lo que debemos trabajar junto a los guardaparques para evitar afectar el ambiente", señaló Zárate.

Se desconoce el estado de los ocupantes

Las autoridades indicaron que en la aeronave viajaban siete personas, aunque por el momento no existe información oficial sobre su estado de salud ni se logró establecer contacto con ellas.

El operativo presenta una complejidad adicional debido a las características del terreno. Según detalló el subcomisario, los equipos de rescate deberán recorrer entre 20 y 30 kilómetros a pie para llegar al sector donde se presume que descendió el helicóptero.

Para facilitar las tareas, el Parque Ischigualasto puso a disposición una antena Starlink, con el objetivo de mejorar las comunicaciones durante el operativo.

No descartan ninguna hipótesis

Aunque la principal hipótesis es que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia por un inconveniente durante el vuelo, las autoridades aclararon que aún no pueden confirmar lo ocurrido.

"Si un vehículo sufre un desperfecto, debemos actuar de inmediato pensando en el peor escenario para llevar todos los recursos necesarios para auxiliar. Por el momento sabemos que fue un aterrizaje forzoso, pero no descartamos otras hipótesis", sostuvo Zárate.

Además, recordó que en la vecina provincia de La Rioja se encuentran operando aeronaves vinculadas al combate de incendios forestales y advirtió que las condiciones de vuelo en la región podrían no ser las más favorables.

Mientras avanza el operativo, la prioridad de los equipos de rescate es localizar la aeronave y confirmar el estado de sus siete ocupantes. Hasta el cierre de esta edición, el helicóptero seguía sin ser hallado.