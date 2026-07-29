    • 29 de julio de 2026 - 13:44

    Primer comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

    La aeronave participaba de un curso de capacitación sobre combate de incendios forestales y trasladaba a siete personas al momento de perderse la comunicación.

    Comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

    Comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

    Foto:

    La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia activó de manera urgente el protocolo de búsqueda e intervención tras perderse el contacto con un helicóptero que operaba en el departamento Valle Fértil.

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    La aeronave formaba parte de las actividades operativas vinculadas a un curso de capacitación en combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.

    A bordo del helicóptero se desplazaban siete ocupantes. Tan pronto como se tomó conocimiento de la pérdida de señal y comunicación con la unidad, las autoridades dispusieron el despliegue inmediato de todos los recursos disponibles para articular las tareas de localización y rastreo sobre el terreno.

    Las labores de búsqueda se realizan en permanente coordinación con los organismos competentes con el objetivo de optimizar la cobertura del área geográfica afectada.

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