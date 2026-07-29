Primer comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

La aeronave participaba de un curso de capacitación sobre combate de incendios forestales y trasladaba a siete personas al momento de perderse la comunicación.

Comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

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La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia activó de manera urgente el protocolo de búsqueda e intervención tras perderse el contacto con un helicóptero que operaba en el departamento Valle Fértil.

La aeronave formaba parte de las actividades operativas vinculadas a un curso de capacitación en combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.

A bordo del helicóptero se desplazaban siete ocupantes. Tan pronto como se tomó conocimiento de la pérdida de señal y comunicación con la unidad, las autoridades dispusieron el despliegue inmediato de todos los recursos disponibles para articular las tareas de localización y rastreo sobre el terreno.