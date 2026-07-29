El motor del país ruge en San Juan: Todos los detalles para el Villicum

Este fin de semana el Circuito San Juan Villicum se viste de gala para albergar una cita histórica del automovilismo nacional. La novena fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista llega a suelo sanjuanino acompañada por la séptima cita del TN APAT y la Fórmula 2 Argentina.
"Desafío de las Estrellas": La máxima categoría del automovilismo argentino promete emociones extremas. Con 53 inscriptos confirmados para el TC, la carrera no contará con la clasificación tradicional, sino con el aclamado sorteo que invierte las lógicas del campeonato.
¿Cómo se define la grilla?
Los 53 pilotos se dividirán en tres tercios según su posición en el torneo. La parte baja del campeonato sacará las bolillas para ocupar los primeros lugares de partida, mientras que los punteros de la tabla deberán largar desde el fondo. Por su parte, el TC Pista contará con 18 autos, mientras que el Turismo Nacional dirá presente con una nutrida grilla de 32 autos en la Clase 2 y otros 32 en la Clase 3.
Viernes: El azar entra en juego
El fin de semana comenzará a vivirse con adrenalina fuera de la pista.
Sorteo de la grilla : Se llevará a cabo a las 21 en el Estadio Aldo Cantoni con transmisión en vivo para todo el país a través de DeporTV.
Cronograma en pista (Viernes)
10:00 a 15:00 – Entrenamientos Clase 2 y Clase 3 (TN)
12:20 a 12:40 y 15:05 a 15:25 – Entrenamientos Fórmula 2
15:30 a 16:10 – Clasificación Clase 2 (TN)
16:15 a 16:25 – Clasificación Fórmula 2 Argentina
16:30 a 17:10 – Clasificación Clase 3 (TN)
Sábado: Primeras batallas
El sábado los motores no darán tregua. Mientras el TC perfecciona sus puestas a punto de cara a la exigente carrera del domingo, el TN y la F2 definirán a sus primeros ganadores de series y carrera clasificatoria.
09:25 a 10:30 – Entrenamiento TC Pista
10:45 – Carrera clasificatoria Fórmula 2 (10 minutos)
11:05 a 12:55 – Entrenamiento TC
13:00 a 14:05 – Entrenamiento TC Pista
14:10 a 14:55 – Entrenamiento TC
15:10 / 15:35 / 16:00 – 1ª, 2ª y 3ª Serie Clase 3 TN (5 vueltas c/u)
16:16 a 16:50 – Clasificación TC Pista
17:10 en adelante – Series Clase 2 TN (5 vueltas)
Domingo: Día de finales
La jornada dominical concentrará las definiciones de todas las categorías, culminando con la extenuante prueba del TC a 66 vueltas.
8:15 – Primera serie TC Pista – 5 vueltas
8:40 – Segunda serie TC Pista – 5 vueltas
9:05 – Final Clase 2 TN – 15 vueltas o 35 minutos
9:55 – Final Clase 3 TN - 18 vueltas o 40 minutos
10:50 – Final Fórmula 2 – 10 vueltas o 20 minutos
12:50 – Final TC – 66 vueltas o 120 minutos