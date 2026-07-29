    • 29 de julio de 2026 - 13:01

    El motor del país ruge en San Juan: Todos los detalles para el Villicum

    El autódromo San Juan-Villicum recibe una fiesta con el "Desafío de las Estrellas" de TC acompañada por el TC Pista, TN APAT y F-2 Argentina.

    Histórico. El San Juan-Villicum será escenario de una jornada especial en el automovilismo argentino.

    Histórico. El San Juan-Villicum será escenario de una jornada especial en el automovilismo argentino.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana el Circuito San Juan Villicum se viste de gala para albergar una cita histórica del automovilismo nacional. La novena fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista llega a suelo sanjuanino acompañada por la séptima cita del TN APAT y la Fórmula 2 Argentina.

    Leé además

    CTERA anunció un paro docente nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto.

    CTERA convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto
    Comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

    Primer comunicado oficial sobre la desaparición del helicóptero en el Valle: se activó operativo de búsqueda

    "Desafío de las Estrellas": La máxima categoría del automovilismo argentino promete emociones extremas. Con 53 inscriptos confirmados para el TC, la carrera no contará con la clasificación tradicional, sino con el aclamado sorteo que invierte las lógicas del campeonato.

    ¿Cómo se define la grilla?

    Los 53 pilotos se dividirán en tres tercios según su posición en el torneo. La parte baja del campeonato sacará las bolillas para ocupar los primeros lugares de partida, mientras que los punteros de la tabla deberán largar desde el fondo. Por su parte, el TC Pista contará con 18 autos, mientras que el Turismo Nacional dirá presente con una nutrida grilla de 32 autos en la Clase 2 y otros 32 en la Clase 3.

    Viernes: El azar entra en juego

    El fin de semana comenzará a vivirse con adrenalina fuera de la pista.

    Sorteo de la grilla : Se llevará a cabo a las 21 en el Estadio Aldo Cantoni con transmisión en vivo para todo el país a través de DeporTV.

    Cronograma en pista (Viernes)

    10:00 a 15:00 – Entrenamientos Clase 2 y Clase 3 (TN)

    12:20 a 12:40 y 15:05 a 15:25 – Entrenamientos Fórmula 2

    15:30 a 16:10 – Clasificación Clase 2 (TN)

    16:15 a 16:25 – Clasificación Fórmula 2 Argentina

    16:30 a 17:10 – Clasificación Clase 3 (TN)

    Sábado: Primeras batallas

    El sábado los motores no darán tregua. Mientras el TC perfecciona sus puestas a punto de cara a la exigente carrera del domingo, el TN y la F2 definirán a sus primeros ganadores de series y carrera clasificatoria.

    09:25 a 10:30 – Entrenamiento TC Pista

    10:45 – Carrera clasificatoria Fórmula 2 (10 minutos)

    11:05 a 12:55 – Entrenamiento TC

    13:00 a 14:05 – Entrenamiento TC Pista

    14:10 a 14:55 – Entrenamiento TC

    15:10 / 15:35 / 16:00 – 1ª, 2ª y 3ª Serie Clase 3 TN (5 vueltas c/u)

    16:16 a 16:50 – Clasificación TC Pista

    17:10 en adelante – Series Clase 2 TN (5 vueltas)

    Domingo: Día de finales

    La jornada dominical concentrará las definiciones de todas las categorías, culminando con la extenuante prueba del TC a 66 vueltas.

    8:15 – Primera serie TC Pista – 5 vueltas

    8:40 – Segunda serie TC Pista – 5 vueltas

    9:05 – Final Clase 2 TN – 15 vueltas o 35 minutos

    9:55 – Final Clase 3 TN - 18 vueltas o 40 minutos

    10:50 – Final Fórmula 2 – 10 vueltas o 20 minutos

    12:50 – Final TC – 66 vueltas o 120 minutos

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mañana, un colectivo ploteado contra la trata de personas permanecerá estacionado frente al Centro Cívico.

    Trata de personas: un colectivo ploteado con frases para fomentar la concientización

    actc educacion llega a san juan con dos jornadas para acercar la tecnologia del tc y promover la seguridad vial

    ACTC Educación llega a San Juan con dos jornadas para acercar la tecnología del TC y promover la seguridad vial

    Imagen creada con IA

    San Juan tendrá por primera vez una gala para premiar a los mejores peluqueros de la provincia

    La estabilidad laboral se acerca para 2.500 docentes

    Buenas noticias para 2.500 docentes sanjuaninos: la titularización entra en su etapa final