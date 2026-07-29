El motor del país ruge en San Juan: Todos los detalles para el Villicum

El autódromo San Juan-Villicum recibe una fiesta con el "Desafío de las Estrellas" de TC acompañada por el TC Pista, TN APAT y F-2 Argentina.

Histórico. El San Juan-Villicum será escenario de una jornada especial en el automovilismo argentino.

Este fin de semana el Circuito San Juan Villicum se viste de gala para albergar una cita histórica del automovilismo nacional. La novena fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista llega a suelo sanjuanino acompañada por la séptima cita del TN APAT y la Fórmula 2 Argentina.

"Desafío de las Estrellas": La máxima categoría del automovilismo argentino promete emociones extremas. Con 53 inscriptos confirmados para el TC, la carrera no contará con la clasificación tradicional, sino con el aclamado sorteo que invierte las lógicas del campeonato.

¿Cómo se define la grilla? Los 53 pilotos se dividirán en tres tercios según su posición en el torneo. La parte baja del campeonato sacará las bolillas para ocupar los primeros lugares de partida, mientras que los punteros de la tabla deberán largar desde el fondo. Por su parte, el TC Pista contará con 18 autos, mientras que el Turismo Nacional dirá presente con una nutrida grilla de 32 autos en la Clase 2 y otros 32 en la Clase 3.

Viernes: El azar entra en juego El fin de semana comenzará a vivirse con adrenalina fuera de la pista.

Sorteo de la grilla : Se llevará a cabo a las 21 en el Estadio Aldo Cantoni con transmisión en vivo para todo el país a través de DeporTV.