Trata de personas: un colectivo ploteado con frases para fomentar la concientización

Este jueves 30 de julio San Juan será sede del Foro Contra la Trata de Personas y testigo del nacimiento del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas. En este marco, un colectivo ploteado con frases alegóricas a este problemática permanecerá frente al Centro Cívico para transmitir un mensaje de concientización.

San Juan tendrá un Comité Contra la Trata y Explotación de personas integrado por distintas entidades

Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar , dijo que este colectivo de transporte de pasajeros de media y larga distancia pertenece a la Empresa Andesmar. Cabe recordar que este grupo, a través de su Fundación, fue el que impulsó en San Juan la creación del Comité de Trata y Explotación de Personas que quedará conformado formalmente mañana durante el Foro.

En ambos costados y en la parte trasera, este colectivo exhibe dos frases para tomar consciencia sobre la trata de personas: ‘Rompé el silencio’ y ‘Decile no a la trata’. Si bien el ploteo de esta unidad busca concientizar, también incluye información. Muestra en grande el número 145, la línea gratuita donde se puede denunciar casos de trata o explotación, o pedir ayuda. ‘La idea, diseño y realización del ploteo de esta unidad estuvo a cargo de la Gerencia de Marketing del Grupo Andesmar ’, dijo Mariconda.

La movilidad también muestra el logo de algunas de las instituciones públicas y privadas que conforman el Comité Contra la Trata y Explotación de Personas como es el caso del Gobierno de San Juan, RENATRE, Cámara Minera de San Juan y de la Fundación Andesmar.

Mariconda agregó que mañana este colectivo generador de conciencia permanecerá estacionado s obre Avenida España, entre Calle Rivadavia y Avenida Ignacio de la Roza , frente al Centro Cívico, en el horario de 9 a 12,30 para que la gente lo pueda apreciar y tomarse fotos junto al mismo.

Foro y presentación del Comité Contra la Trata

Durante el Foro Contra la Trata, que se llevará a cabo mañana 30 de julio a partir de las 10 en el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico, se realizará el lanzamiento oficial del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas de la provincia, una iniciativa multidisciplinaria integrada por organismos gubernamentales, judiciales, de seguridad y del sector privado.

La conformación de este espacio fue impulsada inicialmente por el Grupo Andesmar a través de su Fundación, institución que desde el año 2012 lleva adelante diversas acciones de concientización e intervención en distintos puntos del país. La propuesta fue recepcionada e impulsada por el Gobierno de San Juan para articular a todos los actores con competencia e influencia en la problemática.

Instituciones que conforman el Comité

La articulación interinstitucional resulta un pilar indispensable para abordar la complejidad de la trata de personas y la explotación laboral. Por este motivo, el Comité estará integrado por un abanico diverso de representantes del sector público y privado:

Ministerio de Gobierno: a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Tránsito.

a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Tránsito. Ministerio de Familia: a través de la Dirección de Género.

a través de la Dirección de Género. Secretaría de Seguridad y Orden Público.

Ministerio Público Fiscal.

Dirección Nacional de Migraciones.

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Cámara Minera de San Juan.

Fundación Andesmar Guido Badaloni.

Acciones contra la trata también en Mendoza

De cara al Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, Fundación Andesmar refuerza en Mendoza su campaña para prevenir este delito, y alertar y detectar a posibles víctimas.

Con colectivos ploteados, campañas de difusión en la Terminal de Ómnibus, capacitaciones para trabajadores, esta Fundaciónrelanzó una estrategia que busca concientizara la sociedad y fortalecer la detección temprana de posibles casos.

En este marco, estudiantes y docentes mendocinos participaron este martes 28 de julio de una jornadaespecífica en el Espacio Cultural Julio Le Parc, mientras que el jueves abordarán el tema de la trata de persona de manera transversal en todos los contenidos curriculares.