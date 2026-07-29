CTERA convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el próximo lunes 3 de agosto , una medida que podría afectar el dictado de clases en las escuelas públicas de todo el país.

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La huelga coincidirá con la reanudación de la actividad escolar después de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. En el resto de las jurisdicciones, el alcance dependerá de la adhesión que comuniquen los sindicatos de base.

En San Juan, la aplicación concreta de la medida deberá ser informada por UDAP , entidad provincial vinculada a CTERA. Por lo tanto, todavía deberá aguardarse la definición local para conocer si el lunes habrá actividad normal o si el paro impactará en las escuelas sanjuaninas.

CTERA explicó que la convocatoria responde a la “permanente negativa” del Gobierno nacional a llamar a la Paritaria Nacional Docente , un ámbito en el que se discuten salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

El gremio también denunció una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y cuestionó la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros recursos destinados al sistema educativo.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo”, expresó la organización sindical en el comunicado mediante el cual confirmó la huelga.

Entre los principales reclamos, CTERA incluyó:

La convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Un aumento salarial que permita recuperar poder adquisitivo.

La restitución y el pago inmediato del FONID.

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Mayor inversión en infraestructura, comedores escolares, becas y conectividad.

La defensa de las jubilaciones docentes y de las cajas previsionales provinciales.

El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

La organización también manifestó su oposición a cualquier reforma jubilatoria que pueda modificar los regímenes especiales de los trabajadores de la educación.

Cómo podría afectar el dictado de clases

La convocatoria fue formulada para los trabajadores docentes de todo el país y comprende una huelga de 24 horas durante el lunes 3 de agosto. Sin embargo, el nivel de impacto dependerá de la adhesión que tenga la medida en cada provincia y establecimiento.

En las escuelas públicas, el dictado de clases estará condicionado por la participación de los docentes. En las instituciones privadas, la actividad podría desarrollarse con mayor normalidad, aunque también dependerá de la adhesión individual y de la representación sindical existente en cada colegio.

CTERA convocó además a organizaciones sindicales, estudiantiles y a la comunidad educativa a participar de una jornada nacional en defensa de la educación pública.

En el caso de San Juan, será clave la comunicación de los gremios provinciales para confirmar el alcance de la medida. Hasta que exista una definición local, las familias deberán mantenerse atentas a los avisos oficiales de cada escuela.