Tras el reclamo de ATAP, el Gobierno de San Juan negó deudas con las empresas de colectivos

El Gobierno de San Juan respondió este miércoles a los planteos realizados por empresarios del transporte público y aseguró que no mantiene deudas con las empresas prestatarias del servicio. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Tránsito y Transporte explicó que los pagos correspondientes a junio continúan dentro del proceso administrativo normal y que todavía no existe ningún incumplimiento por parte de la Provincia.

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Desde el organismo indicaron que la documentación necesaria para tramitar la liquidación fue presentada por las empresas el 14 de julio, por lo que el expediente se encuentra dentro de los plazos habituales previstos para este tipo de procedimientos.

Según detalló la Secretaría de Tránsito y Transporte, parte de la documentación presentada por algunas empresas contenía errores, lo que obligó a realizar correcciones antes de avanzar con la liquidación correspondiente.

Desde el Ejecutivo señalaron que estas observaciones forman parte del circuito administrativo y que pueden generar demoras hasta que toda la información quede regularizada.

Además, aclararon que algunos de los reclamos empresariales hacen referencia a conceptos que no corresponden al mes de junio. En esos casos, el Gobierno informó que serán analizados y verificados y, si corresponde, se abrirá una instancia de diálogo con las prestatarias para su tratamiento.

Qué sucede con los fondos nacionales

En el comunicado también se hizo referencia a los fondos destinados a los atributos sociales del transporte, cuyo financiamiento depende de la Secretaría de Transporte de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, el 28 de julio de 2026 la Nación efectuó el pago correspondiente al mes de mayo, por lo que únicamente permanece pendiente la transferencia correspondiente a junio.

Con este pronunciamiento, el Ministerio de Gobierno buscó llevar tranquilidad frente a las advertencias realizadas por empresarios del sector y remarcó que la Provincia se encuentra cumpliendo con los procedimientos administrativos previstos para el sostenimiento del servicio de transporte público.