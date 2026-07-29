En Calingasta refuerzan los trabajos de recuperación de caminos tras el impacto del temporal

Pasaron 10 días del último temporal que afectó a cientos de familias de Calingasta, departamento que aún enfrenta las secuelas de las lluvias y nevadas.

El municipio de Calingasta continúa trabajando para recuperar los caminos afectados por el temporal de lluvia y nieve.

En el marco del plan integral de asistencia y reconstrucción que se despliega en diversos puntos del departamento, el municipio de Calingasta mantiene un operativo de trabajo constante para la recuperación de caminos tras el temporal de nieve y lluvia que afectó a cientos de familias en esta comuna.

A través del uso de maquinaria vial y personal municipal, se ejecutan intensas labores de relleno y nivelado de calzadas con el objetivo primordial de restablecer la circulación vehicular y garantizar la seguridad de vecinos, productores y visitantes que transitan a diario por la zona.

Prioridad en sectores clave de Calingasta Dentro del cronograma de emergencias, las cuadrillas municipales concentraron sus esfuerzos en dos arterias fundamentales para la conectividad local. Por un lado, se concretaron maniobras de reacondicionamiento sobre la Calle Florida, ubicada en el sector sur de la localidad de Barreal. De manera simultánea, se desplegó un operativo similar sobre la Calle Presidente Roca. En ambos puntos, las tareas de relleno y perfilado permitieron devolver la transitabilidad de forma inmediata, mitigando las severas complicaciones generadas por el arrastre de material e inclemencias recientes.

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones poseen un carácter estrictamente provisorio. Si bien responden a la urgencia de devolver la movilidad cotidiana a las familias afectadas, la magnitud de los daños causados por el temporal expone una problemática estructural. Sumado a esto, las proyecciones climáticas para los próximos meses obligan a proyectar intervenciones de mayor envergadura técnica y durabilidad, evitando que las previsibles lluvias vuelvan a dejar inhabilitados estos accesos.

Diálogo participativo para definir soluciones Con la mirada puesta en una infraestructura resiliente, el municipio convocará en los próximos días a reuniones abiertas a la comunidad. En estos encuentros participarán vecinos de los sectores afectados junto a especialistas e ingenieros en la materia. La iniciativa busca crear un canal de escucha activa para recepcionar inquietudes, diagnosticar técnicamente el terreno y consensuar alternativas viables que deriven en obras definitivas y adaptadas a la realidad geográfica del departamento.