Los Azules asiste a Calingasta con trabajos de reparación vial tras el temporal

El proyecto aportó maquinaria pesada y personal técnico para recuperar caminos, restablecer la circulación y asistir a las familias afectadas.

Las tareas fueron coordinadas con las autoridades locales tras los daños ocasionados por el temporal de nieve y lluvia.

Luego del temporal de nieve y lluvia que afectó durante los últimos días a Calingasta, el Proyecto Los Azules puso a disposición de las autoridades y la comunidad maquinaria pesada y personal técnico para colaborar con la recuperación de caminos y restablecer la conectividad en distintos sectores del departamento.

La empresa destinó una retroexcavadora, una pala cargadora y una motoniveladora para intervenir en diferentes puntos. Los frentes prioritarios fueron definidos de manera coordinada con las autoridades locales, teniendo en cuenta las necesidades generadas por el evento climático.

Tras el temporal, maquinaria y personal técnico trabajan para restablecer la circulación en distintos puntos de Calingasta. Actualmente, los equipos trabajan en la reparación del callejón Los Enamorados, en Barreal, un camino vecinal que resultó afectado por el temporal. Las tareas buscan recuperar el tránsito vehicular y facilitar la circulación de las familias residentes en la zona.

También se realizan trabajos con maquinaria pesada en la cantera del cementerio local, como parte del operativo desplegado para atender los daños registrados en el departamento.

El temporal produjo importantes inconvenientes en la red de distribución eléctrica y provocó cortes en el suministro. Además, interrumpió temporalmente la circulación por rutas y caminos, situación que llegó a dificultar las propias tareas de reparación y asistencia.