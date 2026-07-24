    • 24 de julio de 2026 - 15:06

    Los Azules asiste a Calingasta con trabajos de reparación vial tras el temporal

    El proyecto aportó maquinaria pesada y personal técnico para recuperar caminos, restablecer la circulación y asistir a las familias afectadas.

    Las tareas fueron coordinadas con las autoridades locales tras los daños ocasionados por el temporal de nieve y lluvia.

    Las tareas fueron coordinadas con las autoridades locales tras los daños ocasionados por el temporal de nieve y lluvia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del temporal de nieve y lluvia que afectó durante los últimos días a Calingasta, el Proyecto Los Azules puso a disposición de las autoridades y la comunidad maquinaria pesada y personal técnico para colaborar con la recuperación de caminos y restablecer la conectividad en distintos sectores del departamento.

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    En Los Azules decidieron que la maquinaria pesada baje junto al personal, para asegurar los caminos. 

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    La empresa destinó una retroexcavadora, una pala cargadora y una motoniveladora para intervenir en diferentes puntos. Los frentes prioritarios fueron definidos de manera coordinada con las autoridades locales, teniendo en cuenta las necesidades generadas por el evento climático.

    Tras el temporal, maquinaria y personal t&eacute;cnico trabajan para restablecer la circulaci&oacute;n en distintos puntos de Calingasta.

    Tras el temporal, maquinaria y personal técnico trabajan para restablecer la circulación en distintos puntos de Calingasta.

    Actualmente, los equipos trabajan en la reparación del callejón Los Enamorados, en Barreal, un camino vecinal que resultó afectado por el temporal. Las tareas buscan recuperar el tránsito vehicular y facilitar la circulación de las familias residentes en la zona.

    También se realizan trabajos con maquinaria pesada en la cantera del cementerio local, como parte del operativo desplegado para atender los daños registrados en el departamento.

    El temporal produjo importantes inconvenientes en la red de distribución eléctrica y provocó cortes en el suministro. Además, interrumpió temporalmente la circulación por rutas y caminos, situación que llegó a dificultar las propias tareas de reparación y asistencia.

    Desde el Proyecto Los Azules reafirmaron el compromiso con las comunidades de Calingasta y anticiparon que continuarán colaborando con las autoridades municipales para acompañar las labores de recuperación y responder a las necesidades que puedan surgir en el marco de la emergencia.

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