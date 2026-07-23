    • 23 de julio de 2026 - 17:33

    Vicuña refuerza su Plan Invierno para garantizar la seguridad de 400 trabajadores en alta montaña

    Vicuña informó que mantiene abastecido el campamento mientras avanza con el despeje de caminos para restablecer la circulación segura.

    Nevadas en la Cordillera. Imagen ilustrativa.

    Nevadas en la Cordillera. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de las intensas nevadas que afectan la alta montaña sanjuanina, Vicuña continúa ejecutando su Plan Invierno con el objetivo de garantizar la seguridad, la salud y la continuidad operativa en sus proyectos mineros. La compañía confirmó que unas 400 personas permanecen en el campamento, donde realizan tareas de capacitación mientras se espera una mejora en las condiciones meteorológicas.

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    Como parte del protocolo invernal, la empresa informó que las instalaciones se encuentran completamente abastecidas con reservas de combustible (gasoil), alimentos y otros insumos esenciales. Además, el campamento dispone de una unidad médica para atender cualquier eventualidad y resguardar el bienestar del personal.

    Actualmente, los trabajadores permanecen en el lugar bajo resguardo, participando de jornadas de capacitación interna mientras la empresa monitorea de manera permanente las alertas meteorológicas para definir los momentos más seguros para avanzar con las tareas en terreno.

    Avanza el despeje de los caminos

    En paralelo, los equipos de Vicuña trabajan en la limpieza de nieve y la apertura de los caminos de acceso a los proyectos.

    Las tareas están concentradas en el tramo que conecta el campamento Batidero con La Brea, ubicado a unos 35 kilómetros de distancia y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El objetivo es restablecer una circulación segura entre ambos puntos una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

    Desde la empresa señalaron que las evaluaciones del terreno son permanentes y que cada decisión sobre el movimiento de equipos y personal dependerá exclusivamente de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad.

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