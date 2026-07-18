Lluvia y nieve causaron graves daños en Calingasta: más de 500 personas afectadas y se agotó el stock de nylon

Las intensas lluvias que comenzaron durante la noche del viernes y se extendieron hasta el mediodía de este sábado, sumadas a la nevada registrada en Barreal, dejaron un panorama complicado en distintas localidades de Calingasta . Filtraciones en viviendas, techos dañados por la acumulación de agua y nieve, colchones y ropa mojados, además de electrodomésticos y muebles afectados, forman parte de las consecuencias del temporal.

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Ante la magnitud del evento, un grupo de vecinos decidió organizarse para realizar un relevamiento de los damnificados. En diálogo con este diario, Adolfo Medalla explicó que el trabajo se coordinó junto a Ignacio López a través de grupos de WhatsApp y permitió identificar 524 personas afectadas, distribuidas en 132 familias.

"Fue una lluvia muy larga y en Barreal además cayó mucha nieve. Ningún techo está preparado con inclinación suficiente para soportar esta acumulación. Incluso casas de buena construcción, hostels y alojamientos turísticos tuvieron filtraciones", relató Medalla. "Fue una lluvia muy larga y en Barreal además cayó mucha nieve. Ningún techo está preparado con inclinación suficiente para soportar esta acumulación. Incluso casas de buena construcción, hostels y alojamientos turísticos tuvieron filtraciones", relató Medalla.

El vecino explicó que el objetivo del relevamiento fue acercar información precisa al Ministerio de Desarrollo Humano para agilizar la asistencia, ya que muchas familias no sabían cómo realizar el reclamo ni habían recibido ayuda en las primeras horas posteriores al temporal.

"El relevamiento que fue hecho en los grupos de WhatsApp fue puesto a disposición del Ministerio de Desarrollo Humano", indicó.

Además, señaló que la demanda fue tan grande que los comercios locales agotaron el stock de nylon, uno de los elementos más requeridos para cubrir los techos dañados y evitar que el agua continuara ingresando a las viviendas.

Entre las situaciones detectadas figuran filtraciones en los techos, ambientes completamente mojados, colchones inutilizados, ropa empapada, muebles dañados e incluso electrodomésticos afectados por el ingreso del agua. También hubo casos de techos que cedieron debido al peso de la nieve acumulada.

El pedido de mayor presencia provincial

Más allá de la emergencia, Medalla planteó la necesidad de que los ministerios provinciales cuenten con representación permanente en Calingasta para agilizar la respuesta ante este tipo de situaciones.

"Sería necesario que los ministerios provinciales tuvieran delegaciones en Calingasta. Nunca han tenido oficinas ni depósitos. Hicimos el relevamiento porque, si no, los damnificados deberían viajar a San Juan para solicitar ayuda en el Centro Cívico", expresó. "Sería necesario que los ministerios provinciales tuvieran delegaciones en Calingasta. Nunca han tenido oficinas ni depósitos. Hicimos el relevamiento porque, si no, los damnificados deberían viajar a San Juan para solicitar ayuda en el Centro Cívico", expresó.

El vecino aclaró que el planteo no busca cuestionar a la gestión provincial. "No es contra el Gobierno. Históricamente siempre ha sido así", sostuvo.

La respuesta del municipio

Por su parte, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, informó que el municipio ya asistió a más de 250 familias en las distintas localidades del departamento.

A través de un comunicado, el jefe comunal señaló que equipos municipales recorrieron el territorio entregando nylon, mercadería y otros elementos de primera necesidad a los vecinos afectados por las intensas lluvias y nevadas.

"Las intensas lluvias y nevadas nos pusieron frente a una situación difícil, pero también nos encontraron donde siempre debemos estar: al lado de nuestra gente", expresó Carbajal, quien además agradeció el trabajo del personal municipal que continuó con las tareas de asistencia pese al frío y las adversas condiciones climáticas. "Las intensas lluvias y nevadas nos pusieron frente a una situación difícil, pero también nos encontraron donde siempre debemos estar: al lado de nuestra gente", expresó Carbajal, quien además agradeció el trabajo del personal municipal que continuó con las tareas de asistencia pese al frío y las adversas condiciones climáticas.

Mientras continúa el relevamiento de los daños, vecinos y autoridades coinciden en que el fenómeno climático superó las previsiones y dejó al descubierto la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en uno de los departamentos más alejados de la provincia.