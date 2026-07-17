Final con lluvia y bufanda en San Juan: así estará el tiempo para Argentina-España

El partido que paralizará al país llegará acompañado por un domingo plenamente invernal en la provincia. El tiempo en San Juan durante la final entre Argentina y España estará marcado por el frío, el cielo cubierto y una elevada probabilidad de lluvias débiles desde la mañana hasta la noche.

San Juan: a qué hora dejan de funcionar los colectivos este domingo por la final del Mundial

De acuerdo con la última actualización de Meteored, para este domingo 19 de julio se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de apenas 12°C . La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90% y el acumulado previsto ronda los 7 milímetros, con viento moderado del sureste.

Argentina y España jugarán desde las 16 , horario oficial de Argentina, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El frío, por lo tanto, acompañaría prácticamente todo el encuentro. Quienes organicen reuniones al aire libre o planeen seguir la final en plazas, patios o espacios abiertos deberán tener a mano abrigo, paraguas y protección para los equipos electrónicos.

La lluvia comenzaría desde temprano

La madrugada se presentaría parcialmente nublada, con registros cercanos a los 9 grados. Las primeras lluvias débiles podrían aparecer alrededor de las 5 y ganar continuidad durante la mañana.

Entre las 8 y las 14, la probabilidad de precipitaciones se movería entre el 70% y el 80%, con temperaturas de entre 8 y 10 grados. La humedad llegaría al 88% durante la mañana y podría alcanzar el 93% en horas de la tarde.

Aunque no se esperan tormentas fuertes, el agua podría mantenerse de manera intermitente durante buena parte de la jornada. El panorama será muy diferente al de los tradicionales festejos bajo el sol: esta vez, la camiseta argentina probablemente tenga que ir acompañada por campera, bufanda y paraguas.

Qué pasará después del partido

Durante la tarde, la temperatura apenas alcanzaría los 11 o 12 grados. Hacia las 17 y las 18, la lluvia seguiría presente y el viento del sureste podría registrar ráfagas cercanas a los 28 o 29 kilómetros por hora.

Por la noche, el termómetro descendería nuevamente:

20 horas: alrededor de 9°C.

alrededor de 9°C. 23 horas: cerca de 8°C.

cerca de 8°C. Probabilidad de lluvia: entre 60% y 70%.

El pronóstico general de Meteored mantiene precipitaciones débiles durante la noche, con viento del sureste y condiciones frías.