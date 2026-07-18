Festival Provincial del Chivo: Chanfaina, la delicia tradicional que conquista y sorprende paladares

La receta, compartida de generación en generación, fue parte del menú que se ofreció en la fiesta que se realizó en La Majadita, siendo elegida tanto por quienes la conocen como por aquellos que se dejaron llevar por la experiencia gastronómica.

Durante cada edición del Festival Provincial del Chivo el mayor atractivo se concentra en la larga hilera de animales que se cocinan a las brasas en la parrilla. Sin embargo, no es la única preparación que se ofrece a los presentes. Dentro de las opciones hubo chivo al vino y chanfaina, una preparación tradicional de la zona que no todos conocen.

"A la gente le encanta. Primero lo prueban y después preguntan qué es. Les llama la atención por el nombre pero nosotros acá estamos acostumbrados" comentan desde la cocina del festival quienes están a cargo de la preparación del platillo. Con los últimos golpes de calor antes de entregar la porción a los comensales interesados, comparten los secretos de una receta que se transmite de generación en generación.

De acuerdo a lo que comentaron, la chanfaina es una preparación que aprovecha al máximo los menudos del chivo. Incluye corazón, hígado, riñones, las tripas, ubre, el bofe, cogote y la sangre.

Todo eso se pica chiquito con cuchillo y se cocina en olla a fuego lento. Hay quienes aprovechan para agregar cebolla a la mezcla.

El secreto de una buena chanfaina está en los condimentos. Pimentón, pimienta, una pizca de comino, orégano y todo lo que pueda realzar el sabor, además de sal, se incorpora a la cocción. Hay quienes le agregan además pan rallado al final para lograr una textura más espesa.