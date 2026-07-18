Festival Provincial del Chivo: Chanfaina, la delicia tradicional que conquista y sorprende paladares

Durante cada edición del Festival Provincial del Chivo el mayor atractivo se concentra en la larga hilera de animales que se cocinan a las brasas en la parrilla. Sin embargo, no es la única preparación que se ofrece a los presentes. Dentro de las opciones hubo chivo al vino y chanfaina, una preparación tradicional de la zona que no todos conocen.
"A la gente le encanta. Primero lo prueban y después preguntan qué es. Les llama la atención por el nombre pero nosotros acá estamos acostumbrados" comentan desde la cocina del festival quienes están a cargo de la preparación del platillo. Con los últimos golpes de calor antes de entregar la porción a los comensales interesados, comparten los secretos de una receta que se transmite de generación en generación.
De acuerdo a lo que comentaron, la chanfaina es una preparación que aprovecha al máximo los menudos del chivo. Incluye corazón, hígado, riñones, las tripas, ubre, el bofe, cogote y la sangre.
Todo eso se pica chiquito con cuchillo y se cocina en olla a fuego lento. Hay quienes aprovechan para agregar cebolla a la mezcla.
El secreto de una buena chanfaina está en los condimentos. Pimentón, pimienta, una pizca de comino, orégano y todo lo que pueda realzar el sabor, además de sal, se incorpora a la cocción. Hay quienes le agregan además pan rallado al final para lograr una textura más espesa.
La presentación final tiene similitudes a una pasta, siendo excelente como acompañamiento, para comer sola o untando sobre un pan.
"Es una preparación típica de esta zona. Nuestro secreto es que lo hacemos días antes y lo frezamos para que agarre más sabor", confiesan las maestras cocineras. "Es una preparación típica de esta zona. Nuestro secreto es que lo hacemos días antes y lo frezamos para que agarre más sabor", confiesan las maestras cocineras.