Día de la Cultura Nacional: el aporte de Glencore Pachón al desarrollo de las expresiones artísticas en Calingasta

En el marco del Día de la Cultura Nacional , la empresa destacó el modo en que la cultura potencia a San Juan y cómo el sentido de pertenencia de quienes viven los distintos espacios culturales se refleja en la identidad calingastina.

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“ La riqueza cultural y artística que tiene la provincia de San Juan en general y Calingasta en particular, es un orgullo para todos. La música, el teatro, las artes visuales y los concursos para impulsar el desarrollo local son aliados para ampliar la mirada crítica y la capacidad de crear y de promover transformaciones genuinas y duraderas. Acercar multiplicidad de oportunidades de expresión a los niños, jóvenes y adultos es fortalecer la identidad local ”, señaló María Eugenia Basualdo , gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón.

En 2026, la empresa continúa profundizando su apoyo a la educación artística y cultural de la mano de su programa comunitario en la provincia. En ese marco, se destacan los convenios de colaboración con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y los patrocinios a las actividades del Mozarteum filial San Juan , Fundación ArteBA , el Teatro del Bicentenario y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson .

Con este último, Glencore coordinó la producción de la serie de cinco obras creadas por artistas de San Juan “Cobre: motor de transformación” , que hoy se exhiben en las oficinas de Glencore en Buenos Aires. A esto se suma la articulación con municipios, instituciones educativas y culturales y empresas contratistas para impulsar acciones que potencian la riqueza cultural y expresiva de los calingastinos.

Desde el año pasado, en el Centro Cultural de Barreal se dicta la carrera preuniversitaria de Intérprete Musical , en el marco del convenio con la UNSJ, mediante el financiamiento de honorarios docentes por parte de Glencore Pachón.

Además, hace más de cinco años Glencore Pachón creó en Calingasta las escuelas de teatro, de música, coro y orquesta destinadas a niños, jóvenes y adultos de las localidades de Barreal, Tamberías y Villa Calingasta. La muestra anual de estas escuelas permite apreciar el talento y aprendizaje que alcanzaron los estudiantes.

Asimismo, en la orquesta y el coro de música popular los jóvenes ponen en práctica valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la constancia, que les resultan útiles “en el transcurso de sus vidas, ya sea en el ámbito escolar y en su futuro laboral”, señaló Diego Estrada, profesor de música.

Por su parte, Gema Soria, madre de uno de los alumnos, aseguró que “es un proyecto muy lindo porque aporta mucho a los chicos de todo el pueblo”.

Finalmente, Basualdo remarcó que “estas actividades hay que promoverlas y acompañarlas para que los jóvenes calingastinos tengan las mismas oportunidades que en una ciudad. Ese objetivo es parte central de nuestro compromiso como empresa. Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la cultura como motor de desarrollo y encuentro comunitario”.

Todo esto se suma al Programa Fondos Concursables, destinado a instituciones deportivas y culturales con personería jurídica que presentan proyectos para mejorar instalaciones, inaugurar nuevos espacios y potenciar actividades sociales y culturales de Calingasta.

Glencore Pachón celebra cada año nuevas ediciones de este programa para colaborar con nuevos proyectos o con aquellos que proponen dar un nuevo paso, lo que se traduce en una mejor calidad de vida cotidiana para la comunidad.

Una de las beneficiarias fue la academia folclórica de Barreal, “Añoranzas de mi tierra”, que desde 2014 promueve la danza y las tradiciones locales en niños, jóvenes y adultos, y que el año pasado consiguió apoyo a través de este programa para viajar y representar a San Juan en un certamen de malambo.

De esta manera, la contribución de Glencore Pachón a la cultura nacional desde San Juan trasciende lo económico para sostenerse en un diálogo continuo con referentes e instituciones locales, en el marco de su programa comunitario. Desde el territorio, la empresa busca identificar necesidades, intereses y motivaciones de los calingastinos para promover el desarrollo local y construir una estrategia sólida de inversión social, articulación institucional y generación de oportunidades en beneficio de toda la comunidad.

El artista sanjuanino Federico Levato, autor de la serie de cinco piezas de arte de la producción “Cobre, motor de transformación ”, exhibidas en las oficinas de Glencore en Buenos Aires. Der

María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón (centro), junto a las referentes de la Fundación ArteBA .

Academia folclórica de Barreal, "Añoranzas de mi tierra".