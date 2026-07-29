Claves para entender el trasfondo de la línea de 500 kV para Vicuña

Tras el apoyo del ENReGE, Vicuña dio detalles del ambicioso plan de infraestructura eléctrica en San Juan

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El ente regulador nacional ratificó la autorización para que Vicuña construya nuevas obras eléctricas y amplíe infraestructura de 500 kV, una inversión considerada indispensable para el desarrollo del proyecto minero.

El proyecto Vicuña necesita una gran cantidad de energía para poner en marcha sus operaciones. Sin esta infraestructura eléctrica, la empresa sostiene que no puede avanzar hacia la etapa de construcción.

Nadie cuestiona la necesidad de ampliar el sistema eléctrico ni la inversión privada. Lo que generó distintas posiciones fue el esquema de prioridad de uso de esa nueva capacidad y cómo se administrará una vez que las obras pasen a formar parte de la infraestructura pública.

La mirada de los municipios: Intendentes y representantes municipales solicitaron conocer en detalle la presentación realizada por el EPRE ante el organismo nacional. El interés de los municipios pasa por asegurar que la expansión del sistema eléctrico también favorezca el desarrollo de otros proyectos productivos y el crecimiento de las comunidades mineras.

La postura de otras empresas mineras: Empresas que ya operan o proyectan inversiones señalaron que la infraestructura debe contemplar las necesidades de todos los emprendimientos y plantearon definir cómo se incorporarán futuros usuarios.

La posición del EPRE: El organismo explicó que su presentación combina argumentos técnicos, jurídicos y económicos para resguardar los derechos de los usuarios y garantizar una planificación eléctrica de largo plazo.

La postura de Vicuña: La empresa sostiene que financiará íntegramente las obras, que luego pasarán a integrar la infraestructura pública, y que la disponibilidad de energía es indispensable para cumplir el cronograma del proyecto.

El trasfondo del tema: El debate gira en torno a cómo compatibilizar la inversión privada con una infraestructura que luego será parte del sistema eléctrico público y podrá ser utilizada por otros proyectos.

¿Qué está en juego?

El abastecimiento eléctrico del mayor proyecto cuprífero del país, la llegada de nuevas inversiones mineras, la planificación energética de San Juan y el equilibrio entre inversión privada e infraestructura pública.