    • 28 de julio de 2026 - 09:48

    Tratado Minero Argentina-Chile: qué es y cómo funciona el acuerdo clave para los proyectos cordilleranos

    Aunque las empresas pueden solicitar la incorporación de un emprendimiento al régimen binacional, la autorización y el control de los proyectos quedan exclusivamente en manos de los Estados de Argentina y Chile.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile fue diseñado para facilitar el desarrollo de emprendimientos mineros que, por sus características, necesitan operar a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Su objetivo es brindar un marco común para coordinar cuestiones como el tránsito de personas y equipos, la infraestructura, los aspectos aduaneros y otros procedimientos necesarios para este tipo de proyectos binacionales.

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    Uno de los puntos que suele generar confusión es el rol que cumplen las empresas dentro del régimen. Si bien las compañías pueden solicitar que un proyecto sea incorporado al Tratado y presentar los requerimientos técnicos para su funcionamiento, no integran los organismos que lo administran ni tienen facultades para tomar decisiones.

    Cada iniciativa debe ser analizada por las autoridades competentes de ambos países. Ese proceso incluye evaluaciones técnicas, legales, aduaneras, migratorias y ambientales para determinar si el emprendimiento reúne las condiciones necesarias para ingresar al régimen.

    Una vez superadas esas instancias, se elabora un Protocolo Adicional Específico (PAE), documento que fija las condiciones bajo las cuales podrá desarrollarse el proyecto.

    La aprobación definitiva corresponde a la Comisión Administradora Binacional, el órgano encargado de aplicar el Tratado y conformado exclusivamente por representantes de los gobiernos de Argentina y Chile.

    De este modo, el acuerdo funciona como una herramienta de coordinación entre ambos Estados para facilitar el desarrollo de proyectos mineros de carácter transfronterizo, pero sin modificar las competencias de control, autorización y fiscalización, que continúan siendo responsabilidad de las autoridades nacionales de ambos países.

    Puntos principales del Tratado Minero

    • Fue firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan (Argentina) y Antofagasta (Chile).
    • En Argentina fue aprobado mediante la Ley 25.243, sancionada el 23 de marzo de 2000.
    • Está destinado exclusivamente a proyectos mineros que requieren operar en ambos países.
    • La incorporación al régimen no es automática: cada emprendimiento debe solicitar su ingreso.
    • Las empresas pueden presentar solicitudes, pero no participan de la toma de decisiones.
    • Los proyectos son evaluados por organismos técnicos, legales, aduaneros, migratorios y ambientales de Argentina y Chile.
    • La autorización se formaliza mediante un Protocolo Adicional Específico (PAE).
    • La Comisión Administradora Binacional es la máxima autoridad de aplicación del Tratado.
    • Las decisiones finales y las tareas de control permanecen exclusivamente en manos de los Estados argentino y chileno.

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