Tratado Minero Argentina-Chile: qué es y cómo funciona el acuerdo clave para los proyectos cordilleranos

Aunque las empresas pueden solicitar la incorporación de un emprendimiento al régimen binacional, la autorización y el control de los proyectos quedan exclusivamente en manos de los Estados de Argentina y Chile.

El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile fue diseñado para facilitar el desarrollo de emprendimientos mineros que, por sus características, necesitan operar a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Su objetivo es brindar un marco común para coordinar cuestiones como el tránsito de personas y equipos, la infraestructura, los aspectos aduaneros y otros procedimientos necesarios para este tipo de proyectos binacionales.

Uno de los puntos que suele generar confusión es el rol que cumplen las empresas dentro del régimen. Si bien las compañías pueden solicitar que un proyecto sea incorporado al Tratado y presentar los requerimientos técnicos para su funcionamiento, no integran los organismos que lo administran ni tienen facultades para tomar decisiones.

Cada iniciativa debe ser analizada por las autoridades competentes de ambos países. Ese proceso incluye evaluaciones técnicas, legales, aduaneras, migratorias y ambientales para determinar si el emprendimiento reúne las condiciones necesarias para ingresar al régimen.

Una vez superadas esas instancias, se elabora un Protocolo Adicional Específico (PAE), documento que fija las condiciones bajo las cuales podrá desarrollarse el proyecto.

La aprobación definitiva corresponde a la Comisión Administradora Binacional, el órgano encargado de aplicar el Tratado y conformado exclusivamente por representantes de los gobiernos de Argentina y Chile.