    • 28 de julio de 2026 - 18:39

    Vicuña abre una nueva ronda de negocios para proveedores sanjuaninos: los servicios que busca cubrir

    La convocatoria está dirigida a potenciales subcontratistas para el servicio de transporte de personal del proyecto minero. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de agosto y las reuniones se realizarán el 10 y 11 de agosto en Pismanta.

    La ronda de negocios se realizará el 10 y 11 de agosto.

    La ronda de negocios se realizará el 10 y 11 de agosto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El proyecto minero Vicuña volverá a reunir a empresas sanjuaninas en una nueva ronda de negocios con el objetivo de fortalecer la participación de proveedores locales en una de sus próximas licitaciones. La actividad se desarrollará el 10 y 11 de agosto en el Nodo de Pismanta, en el departamento Iglesia, y estará enfocada principalmente en empresas de Iglesia y Jáchal.

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    La iniciativa se enmarca en la próxima licitación del Servicio de Transporte de Personal a Sitio, un contrato clave para las obras de construcción del proyecto, y busca generar vínculos entre las empresas oferentes y potenciales subcontratistas de la provincia.

    Como parte de la agenda, el lunes 10 de agosto por la mañana se realizará un desayuno de negocios entre las empresas que competirán por la licitación y prestadores locales del rubro transporte de personal que, por su tamaño u otras características, no participarán directamente del proceso licitatorio.

    El objetivo es promover alianzas comerciales y facilitar la incorporación de proveedores sanjuaninos a la cadena de valor del proyecto.

    Qué incluye el servicio que se licitará

    La licitación contempla el transporte terrestre integral del personal que trabaja en las obras del proyecto Vicuña, uniendo la Ciudad de San Juan y el centro logístico de Albardón con las instalaciones operativas de alta montaña.

    El servicio abarcará los traslados hacia y desde el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto, incluyendo las fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea y el Corredor Norte, integrado por Río Blanco, La Jarilla y La Majadita, además de futuros campamentos que se incorporen.

    Los rubros que busca Vicuña

    En esta cuarta edición de la ronda de negocios podrán postularse empresas vinculadas a los siguientes servicios:

    • Talleres mecánicos especializados.
    • Mantenimiento eléctrico automotriz.
    • Venta y mantenimiento de neumáticos.
    • Estaciones de servicio y lubricentros industriales.
    • Mantenimiento de aire acondicionado automotriz.
    • Lavado y limpieza industrial de vehículos.
    • Grúas y equipos de rescate vehicular de gran porte.
    • Servicio de camionetas guía.
    • Consultoría en Higiene y Seguridad.
    • Provisión de agua embotellada.
    • Servicios habilitados de comida a bordo y de emergencia.
    • Provisión y recarga de extintores.
    • Provisión y recarga de tubos de oxígeno.
    • Consultoría en selección y capacitación de recursos humanos.

    Cómo inscribirse

    Las empresas interesadas deberán completar su postulación de manera virtual hasta el martes 4 de agosto a las 12. Luego de evaluar cada perfil, la organización notificará por correo electrónico los turnos asignados para las reuniones.

    Entre los requisitos figuran contar con inscripción vigente en el registro de proveedores Achilles, tener la documentación legal, fiscal y contable actualizada y acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por el proyecto Vicuña.

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