    • 29 de julio de 2026 - 07:47

    Tras el apoyo del ENReGE, Vicuña dio detalles del ambicioso plan de infraestructura eléctrica en San Juan

    La empresa informó que obtuvo la autorización del ENReGE para avanzar con un proyecto de infraestructura eléctrica de alta tensión. Aseguró que financiará todas las obras y que luego pasarán a integrar el sistema nacional.

    Vicuña.

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    De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía, las obras serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin que los costos sean trasladados a los usuarios del servicio eléctrico. Además, una vez concluidas, la infraestructura pasará a formar parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario del transporte de energía.

    Según detalló la empresa, el Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión contempla cuatro intervenciones principales:

    • La ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, con nuevas instalaciones en 500 kV y un banco transformador de gran capacidad.
    • La construcción de una nueva línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de aproximadamente 167 kilómetros.
    • La ejecución de una nueva Estación Transformadora Chaparro, equipada con tecnología GIS y preparada para futuras interconexiones regionales.
    • Una línea de 220 kV entre Chaparro y la futura Estación Transformadora Josemaría, dentro del proyecto minero, con una extensión cercana a los 93 kilómetros.

    Siempre según Vicuña, estas obras permitirán incrementar la capacidad de transporte eléctrico hacia el norte sanjuanino, eliminar restricciones actuales del sistema y generar mejores condiciones para el crecimiento de la demanda energética de la provincia.

    La compañía sostuvo además que la nueva infraestructura favorecerá el desarrollo de proyectos de energías renovables, especialmente solares, al crear un nodo estratégico en Chaparro y ampliar la capacidad de evacuación eléctrica en Rodeo.

    Asimismo, indicó que el corredor Rodeo-Chaparro se integra a la planificación nacional del sistema de transporte eléctrico y podría facilitar, en el futuro, la interconexión con La Rioja.

    Infraestructura para el proyecto y para futuros usuarios

    En el comunicado, Vicuña señaló que, una vez cubiertas las necesidades energéticas de su proyecto minero, la capacidad remanente que generen las obras podría ser utilizada por otros usuarios del sistema, conforme a la normativa vigente.

    La empresa también informó que mantiene conversaciones con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y con las autoridades provinciales para evaluar el reconocimiento de inversiones realizadas sobre infraestructura eléctrica preexistente.

    Un paso clave para el desarrollo del proyecto

    El Country Director de Vicuña, José Morea, afirmó que la obtención del certificado "representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto" y sostuvo que la infraestructura "fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas".

    La autorización del ENReGE pone fin, según la empresa, a un proceso iniciado en 2023 y habilita el comienzo de un conjunto de obras que abastecerán al proyecto minero que Vicuña desarrolla en la cordillera sanjuanina, integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de incorporar nueva infraestructura al sistema eléctrico provincial.

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