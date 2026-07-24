    • 24 de julio de 2026 - 11:22

    Nueva alerta naranja por nieve en Calingasta: pronostican hasta 1,5 metros de acumulación

    El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado volverán las intensas nevadas a la cordillera sanjuanina. El aviso llega mientras el departamento aún se recupera de los daños provocados por el último temporal.

    Se prevé una nueva nevada en Calingasta este fin de semana.

    Se prevé una nueva nevada en Calingasta este fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cordillera de Calingasta volverá a enfrentar condiciones meteorológicas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes nevadas para este sábado, con pronósticos que anticipan importantes acumulaciones de nieve en sectores de alta montaña, justo cuando el departamento todavía trabaja para recuperarse de las consecuencias del reciente temporal.

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    El organismo nacional informó que el fenómeno podría dejar entre 50 y 150 centímetros de nieve acumulada, aunque en algunos puntos de la cordillera los registros podrían superar esos valores debido a la intensidad de las precipitaciones.

    Prevén complicaciones para transitar por la cordillera

    Además del importante volumen de nieve esperado, el SMN indicó que las nevadas estarán acompañadas por una marcada disminución de la visibilidad, un factor que podría dificultar tanto la circulación en rutas de montaña como las tareas que continúan desarrollándose en las zonas afectadas por el último temporal.

    La advertencia meteorológica comprende exclusivamente a la cordillera de Calingasta, donde las condiciones más severas se concentrarán durante gran parte de la jornada.

    También hay alerta amarilla en la precordillera

    En paralelo, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

    En esos sectores se esperan nevadas de menor intensidad, con acumulaciones estimadas entre 20 y 50 centímetros. En las áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían alternarse con lluvias debido a las condiciones térmicas.

    Frente a este nuevo escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras permanezcan las condiciones adversas y mantenerse informados a través de los reportes oficiales, ya que el temporal podría generar nuevas complicaciones en una región que aún no termina de recuperarse del evento climático de los últimos días.

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