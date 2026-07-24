El Ministerio de Turismo lanza "Semillero Turístico" para estudiantes del último año del secundario

Con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los jóvenes sanjuaninos, el Ministerio de Turismo, junto al Ministerio de Educación , lanza oficialmente el programa "Semillero Turístico" . Esta iniciativa educativa está destinada a los estudiantes que cursan el último año de la secundaria orientada en Turismo, decinstituciones de gestión estatal como privada de toda la provincia.

Valle Fértil alcanzó el 90% de ocupación y Calingasta el 80% en una semana turística que dejó más de $2.655 millones

La cultura y el turismo de San Juan brillan en La Rural de Palermo

El propósito central de este proyecto es tender un puente entre las aulas y el mundo laboral real. A través de este espacio, se busca que los alumnos puedan aplicar de forma directa los contenidos curriculares aprendidos, insertándose en entornos de trabajo concretos para desarrollar habilidades prácticas, competencias técnicas e incorporar una comprensión profunda sobre el impacto socioeconómico del sector en la región.

Una de las características principales de esta propuesta es que les brindará a los jóvenes la posibilidad de realizar prácticas educativas no rentadas . Esta experiencia de aprendizaje en territorio abarcará tanto al ámbito público como a los distintos eslabones del sector privado, permitiendo que cada participante experimente la dinámica interna de las organizaciones de primera mano.

A lo largo del trayecto formativo, los estudiantes contarán con el acompañamiento pedagógico e institucional necesario para realizar sus pasantías de manera segura, supervisada y alineada con los planes de estudio vigentes. De esta manera, se promueve una primera aproximación profesional que complementa la enseñanza tradicional, fomentando la vocación de servicio y el compromiso con el desarrollo local.

La provincia de San Juan cuenta actualmente con un total de 27 escuelas secundarias orientadas en Turismo , distribuidas estratégicamente en distintos departamentos. De este total, 25 corresponden al ámbito estatal y 2 a la gestión privada. Todas ellas disponen de docentes profesionales altamente capacitados en el área turística, quienes son los encargados de transmitir conocimientos técnicos, normativos y teóricos día a día en las aulas.

Con este universo educativo consolidado, la primera edición del Programa Semillero Turístico tendrá un impacto directo en una matrícula aproximada de 1.200 alumnos que están en condiciones de participar de las prácticas. Este volumen de participantes refleja la gran escala de la medida y su potencial para dinamizar el recambio generacional en la industria del turismo sanjuanino.

La necesidad de la experiencia territorial

Respecto al lanzamiento de este programa, el secretario de Turismo, Juan Castañares, remarcó la trascendencia de articular el saber académico con el ejercicio en terreno. La autoridad provincial destacó que este programa responde de manera concreta a una necesidad histórica de la formación secundaria: trascender los libros para validar los conocimientos en el campo de acción.

Según explicó Castañares, el programa nace con el firme objetivo de fortalecer las competencias indispensables para el mundo laboral actual, permitiendo que los egresados adquieran confianza, conozcan la oferta local desde adentro y fortalezcan el perfil técnico que demanda el mercado turístico sanjuanino.

Escenarios de las prácticas: desde hoteles hasta Ischigualasto

Para asegurar una experiencia integral y diversa, las prácticas no se limitarán a una sola área. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desenvolverse en múltiples rubros clave de la cadena de valor turística. Podrán incorporarse temporalmente a establecimientos del sector gastronómico, instalaciones del rubro hotelero, dependencias de la propia Secretaría de Turismo y agencias de viajes.

Asimismo, uno de los atractivos más destacados de la propuesta es la inclusión del Parque Provincial Ischigualasto, donde los alumnos podrán conocer de cerca los procesos de gestión turística, recepción de visitantes, conservación y guiado en uno de los patrimonios naturales más importantes de la provincia y del país.

Articulación público-privada de la propuesta

La puesta en marcha de "Semillero Turístico" es el resultado de un trabajo transversal articulado entre diversas entidades estatales y la iniciativa privada. Además de los ministerios de Turismo y Educación y las comunidades educativas, la propuesta integra a cámaras empresariales e instituciones representativas del sector.

Entre las entidades del rubro que forman parte activa del programa se encuentran la Cámara de Turismo de San Juan, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHGA) y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, sumadas a diversos prestadores de servicios turísticos locales. Esta alianza entre el Estado y el empresariado resulta fundamental para garantizar espacios de aprendizaje acordes a las exigencias operativas actuales.

Para asegurar el éxito pedagógico y la contención de los estudiantes durante el proceso, la implementación contempla la participación activa de docentes, tutores y equipos directivos de los establecimientos secundarios involucrados. Ellos se encargarán del seguimiento de los planes de práctica y de la evaluación formativa de los pasantes.

Del mismo modo, tanto los organismos públicos como las empresas privadas asignarán referentes para guiar el trabajo diario de los jóvenes. Esta red de tutorías combinada garantiza que el trayecto no sólo cumpla una función operativa, sino que responda a un plan didáctico claro y supervisado.

Cronograma y modalidad de las prácticas

El programa "Semillero Turístico" dará comienzo formal durante este ciclo lectivo 2026. El cronograma estipula que la fase operativa de las prácticas en los distintos centros receptores iniciará en el mes de agosto y se extenderá progresivamente hasta la finalización de ciclo lectivo 2026.

Cada estudiante cumplirá un esquema formativo de dos semanas de duración, estructurado de lunes a viernes con una carga horaria de 4 horas diarias. Según la organización de cada turno escolar e institución de destino, las prácticas podrán desarrollarse tanto en turno mañana como en turno tarde, permitiendo así una adaptación flexible a la rutina académica de cada escuela.