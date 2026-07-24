La cultura y el turismo de San Juan brillan en La Rural de Palermo

El Gobierno de San Juan despliega una destacada presencia en la 138° Exposición Rural en Palermo, llevando la riqueza cultural, las tradiciones, los sabores y los atractivos de la provincia.

En el marco de la 138° Exposición Rural que se lleva a cabo en el Predio Ferial de Palermo, San Juan presente.

En el marco de la 138° Exposición Rural que se lleva a cabo en el Predio Ferial de Palermo (Buenos Aires), San Juan desembarcó con una destacada presencia para promocionar sus atractivos turísticos, tradiciones, sabores y producción cultural en las vacaciones de invierno.

La propuesta de la provincia atrapa a miles de visitantes diarios que recorren el predio ferial mediante una oferta de actividades pensada para toda la familia.

Identidad, artesanías y un escenario en vivo El espacio sanjuanino reúne distintas expresiones culturales e interactivas para mostrar el potencial de la provincia en la capital nacional:

Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero": Exhibe el trabajo y valor de las piezas artesanales sanjuaninas ante el público del país y del exterior.

Escenario permanente: Ofrece presentaciones de música, danza, artes visuales y narraciones en vivo desarrolladas por artistas de San Juan.

Experiencia interactiva: Suma talleres, juegos y degustaciones que acercan la identidad y los sabores locales a los asistentes. Horarios y ubicación del stand

Quienes se encuentren en Buenos Aires y deseen recorrer el espacio provincial en la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional podrán hacerlo en los siguientes horarios y ubicación: