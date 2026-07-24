La cultura y el turismo de San Juan brillan en La Rural de Palermo

En el marco de la 138° Exposición Rural que se lleva a cabo en el Predio Ferial de Palermo (Buenos Aires), San Juan desembarcó con una destacada presencia para promocionar sus atractivos turísticos, tradiciones, sabores y producción cultural en las vacaciones de invierno.
La propuesta de la provincia atrapa a miles de visitantes diarios que recorren el predio ferial mediante una oferta de actividades pensada para toda la familia.
Identidad, artesanías y un escenario en vivo
El espacio sanjuanino reúne distintas expresiones culturales e interactivas para mostrar el potencial de la provincia en la capital nacional:
- Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero": Exhibe el trabajo y valor de las piezas artesanales sanjuaninas ante el público del país y del exterior.
- Escenario permanente: Ofrece presentaciones de música, danza, artes visuales y narraciones en vivo desarrolladas por artistas de San Juan.
- Experiencia interactiva: Suma talleres, juegos y degustaciones que acercan la identidad y los sabores locales a los asistentes.
Horarios y ubicación del stand
Quienes se encuentren en Buenos Aires y deseen recorrer el espacio provincial en la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional podrán hacerlo en los siguientes horarios y ubicación:
Fecha: Hasta el domingo 26 de julio de 2026.
Horario: De 9:00 a 20:00 h.
Ubicación: Predio Ferial La Rural (Palermo), Lote 12.