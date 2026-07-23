    • 23 de julio de 2026 - 16:23

    Mpox en San Juan: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

    El Ministerio de Salud de San Juan emitió un informe informativo detallado sobre la mpox (anteriormente conocida como viruela del mono o símica).

    Mpox: aparece la erupción cutánea (exantema). Esta atraviesa distintas etapas (manchas, ampollas y costras) hasta que se seca y cae.&nbsp;

    Mpox: aparece la erupción cutánea (exantema). Esta atraviesa distintas etapas (manchas, ampollas y costras) hasta que se seca y cae. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mpox es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente causada por un virus del género Orthopoxvirus. Aunque en la mayoría de los casos se trata de una afección autolimitada que se resuelve espontáneamente en un lapso de 14 a 21 días, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener ciertos cuidados cotidianos para evitar la propagación del virus.

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    ¿Cómo se contagia la mpox?

    La transmisión principal de persona a persona se produce por contacto físico estrecho piel con piel o cara a cara. El virus puede ingresar al organismo a través de pequeñas lesiones en la piel (incluso no visibles), del tracto respiratorio o de mucosas en ojos, nariz y boca.

    Entre las principales vías de contagio se destacan:

    • Contacto directo con erupciones, ampollas o costras de una persona infectada.
    • Relaciones sexuales u otros contactos corporales prolongados y cercanos.
    • Objetos contaminados: uso compartido de ropa de cama, toallas, prendas de vestir o utensilios
    • Transmisión gestante-feto: una persona embarazada puede transmitir la infección a través de la placenta o durante el parto.

    Período de incubación y síntomas a tener en cuenta

    El tiempo que transcurre entre el contacto con el virus y la aparición de las primeras manifestaciones clínicas (período de incubación) suele ir de 6 a 13 días, aunque puede extenderse de 5 a 21 días

    Los primeros síntomas suelen incluir:

    • Fiebre o sensación febril.
    • Dolor de cabeza intenso (cefalea).
    • Dolores musculares y de espalda.
    • Inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatías).
    • Cansancio extremo o falta de energía (astenia).

    Dato clave: Entre 1 y 5 días después de los primeros malestares, aparece la erupción cutánea (exantema). Esta atraviesa distintas etapas (manchas, ampollas y costras) hasta que se seca y cae. La persona contagiada puede transmitir el virus hasta que se hayan caído la totalidad de las costras.

    Recomendaciones de prevención

    Para reducir el riesgo de contraer o transmitir mpox, se aconseja:

    • Evitar el contacto cercano o directo con personas que presenten síntomas compatibles o lesiones en la piel.
    • No compartir elementos personales, como toallas, ropa de cama, cubiertos, vasos, botellas o mate.
    • Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de soluciones a base de alcohol.

    Consulta médica inmediata: ante la aparición de erupciones sospechosas o cuadros febriles, se aconseja acudir al centro de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas hasta obtener un diagnóstico profesional.

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