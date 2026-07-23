San Juan confirmó a sus seleccionados para el Campeonato Argentino U13 de básquetbol

San Juan será protagonista. La primera fase del torneo será en La Rioja desde el 31 de julio al 2 de agosto.

Argentino. San Juan ya definió las listas de sus seleccionados para el U13 que se disputará en La Rioja.

Federación de Básquetbol de San Juan (FBSJ) anunció los convocados para las selecciones sanjuaninas masculino y femenina U13 que participarán del Campeonato Argentino 2026. En la primera fase, San Juan competirá en La Rioja desde el viernes 31 de julio al domingo 02 de agosto.

Los sanjuaninos integran el Grupo 3 junto con Mendoza, San Luis, La Pampa y La Rioja. Los clubes sedes serán Riojano e Independiente. Esta parte del torneo será organizado por Federación Riojana de Básquetbol y fiscalizado por la Confederación Argentina. Los fixtures con días y horarios oficiales serán anunciados más adelante.

Selección Sanjuanina Femenina: Martina Aguado, Briana Illanes, Jazmín Salinas (Jáchal Básquet); Sheila Cuenca, Emma Olmos, Lara Vega (Sporting Estrella); Luz Mercado, Paz Mercado, Morena Tello (Club Lanteri); Sofía Morales (Minero Argentino); Sofía Moreno, Felicitas Muñoz (Ausonia); Amparo Ocampo (Universidad Nacional de San Juan); Justina Villegas (Unión Vecinal de Trinidad). Entrenador: David Furque, acompañado por la asistente técnico Andrea Castro.