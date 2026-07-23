    • 23 de julio de 2026 - 12:10

    Investigan una denuncia por presuntos apremios ilegales en una comisaría de San Juan

    La Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública abrirá una investigación administrativa tras la denuncia de un joven que aseguró haber sido golpeado durante una detención.

    La denuncia por apremios ilegales apunta a seis policías de la Comisaría 31.

    La denuncia por apremios ilegales apunta a seis policías de la Comisaría 31.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública iniciará una investigación administrativa para esclarecer una denuncia por presuntos apremios ilegales contra un joven de 20 años que aseguró haber sido golpeado por policías tras ser detenido en la Comisaría 31, en 9 de Julio.

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    Apremios ilegales en 9 de Julio

    El subsecretario Damián Villavicencio confirmó en Radio Sarmiento que ya recibió un informe preliminar sobre el caso y que la madre del joven iba a presentar formalmente la denuncia administrativa, además de la denuncia penal realizada ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales.

    Según explicó, las primeras actuaciones consistirán en reunir todas las pruebas disponibles. Entre ellas solicitarán el informe del médico legista, registros de las cámaras de seguridad, imágenes del CISEM, testimonios y las declaraciones del personal policial que intervino en el procedimiento.

    Villavicencio indicó que el informe preliminar da cuenta de que, tras la aprehensión del joven, el examen médico detectó lesiones, aunque aclaró que todavía no puede determinarse cómo se produjeron y que eso será materia de investigación.

    El funcionario explicó que, si las primeras pruebas muestran indicios suficientes de una posible irregularidad, podrán solicitar al jefe de Policía la suspensión preventiva de los efectivos involucrados mientras avanza el expediente.

    También recordó que no todas las denuncias por presuntos apremios terminan confirmándose. Según señaló, en algunos casos las investigaciones concluyen que no hubo una actuación indebida, mientras que en otros sí se comprueban faltas y se aplican sanciones.

    Las sanciones pueden ir desde suspensiones de hasta 40 días hasta la cesantía o exoneración del policía, dependiendo de la gravedad de los hechos que logren acreditarse durante la investigación administrativa.

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