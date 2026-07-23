San Juan exportó US$1.283 millones y quedó entre las ocho provincias líderes del país en el primer semestre de 2026

San Juan cerró el primer semestre de 2026 con exportaciones por US$1.283 millones , un crecimiento del 14,5% frente al mismo período del año pasado. Con ese resultado, se ubicó séptima en el ranking nacional y pasó a integrar el grupo de ocho provincias que concentraron cerca del 84% de las ventas argentinas al exterior.

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El dato adquiere mayor relevancia porque solamente ocho jurisdicciones superaron los US$1.000 millones exportados entre enero y junio. San Juan quedó detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, pero por encima de Entre Ríos, que totalizó US$1.048 millones.

En todo el país, las exportaciones alcanzaron US$49.454 millones durante los primeros seis meses del año , con un incremento interanual del 24,4%. Buenos Aires encabezó el ranking con US$15.748 millones, seguida por Santa Fe, con US$9.237 millones; Córdoba, con US$5.880 millones; y Neuquén, con US$4.283 millones.

La composición de las exportaciones permite observar el peso que tiene la minería dentro de la economía sanjuanina . De los US$1.283 millones registrados, aproximadamente US$1.151 millones correspondieron a manufacturas de origen industrial, categoría en la que se contabiliza buena parte de la producción minera procesada.

San Juan registró exportaciones por US$1.283 millones durante el primer semestre de 2026 y se ubicó séptima entre las provincias con mayores ventas al exterior. Además, presentó un crecimiento interanual del 14,5%. Fuente: Politikon Chaco, sobre datos del INDEC.

Esto significa que casi el 90% del valor exportado por San Juan estuvo concentrado en manufacturas industriales . Los productos primarios aportaron US$64 millones y las manufacturas de origen agropecuario sumaron otros US$69 millones, según el cuadro oficial del INDEC.

La provincia también se convirtió en el principal motor exportador de la región. Cuyo acumuló ventas externas por US$2.517 millones: San Juan aportó alrededor del 51% del total regional, mientras que Mendoza alcanzó US$838 millones y San Luis, US$396 millones.

El cuadro oficial del INDEC muestra que US$1.151 millones de las exportaciones sanjuaninas correspondieron a manufacturas de origen industrial. San Juan también explicó más de la mitad de los US$2.517 millones exportados por la región de Cuyo. Fuente: INDEC.

Un crecimiento sostenido, aunque por debajo del promedio nacional

El incremento interanual del 14,5% ubicó a San Juan por debajo del crecimiento nacional del 24,4%, pero consolidó a la provincia entre los distritos de mayor volumen exportador.

Catamarca encabezó la variación porcentual con una suba del 118,7%, seguida por Jujuy, con el 94,2%, y Santa Cruz, con el 86,2%. Sin embargo, el volumen exportado por San Juan fue considerablemente superior al de Catamarca, que alcanzó US$391 millones, y también superó los US$941 millones registrados por Jujuy.

El contraste muestra dos dimensiones diferentes del mapa exportador: algunas provincias avanzaron a mayor velocidad en términos porcentuales, mientras que San Juan combinó crecimiento con una participación más elevada en el comercio exterior argentino.

Los US$1.283 millones exportados representaron aproximadamente el 2,6% de todas las ventas externas del país durante el semestre. A su vez, la fuerte concentración en manufacturas industriales confirma que la minería continúa siendo uno de los principales pilares de la generación de divisas de la provincia.

De esta manera, San Juan no solo mantuvo su liderazgo dentro de Cuyo, sino que consiguió ubicarse entre las pocas jurisdicciones argentinas que superaron la barrera de los US$1.000 millones exportados durante la primera mitad de 2026.