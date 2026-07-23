    • 23 de julio de 2026 - 08:52

    San Juan se destacó entre las provincias que más aumentaron la recaudación de impuestos en 2026

    Un informe del IARAF reveló que la provincia registró subas reales en la recaudación de Ingresos Brutos y del impuesto Automotor, en un contexto de caída de los recursos fiscales en gran parte del país.

    Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras las provincias enfrentan una fuerte caída del superávit fiscal y una menor disponibilidad de recursos, San Juan aparece como una de las pocas jurisdicciones que logró aumentar la recaudación de algunos de sus principales impuestos durante 2026, según un informe de la consultora Empiria.

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    El estudio señala que el superávit primario de las provincias cayó al 0,2% del PBI en el primer trimestre de 2026, muy por debajo del 0,9% registrado en igual período de 2024 y del 0,4% alcanzado en 2025. Entre las causas figuran el recorte de las transferencias discrecionales del Gobierno nacional y la desaceleración de la recaudación de impuestos vinculados a la actividad económica.

    San Juan, entre las provincias que aumentaron su recaudación

    En ese escenario, San Juan mostró un desempeño mejor que el promedio nacional en algunos tributos propios.

    De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación de Ingresos Brutos acumulada hasta mayo creció 5,7% en términos reales respecto del mismo período de 2025. De las 24 jurisdicciones del país, solo siete registraron incrementos, entre ellas San Juan, Neuquén y Río Negro.

    La provincia también se destacó por el comportamiento del Impuesto Automotor, cuya recaudación aumentó 23% real en comparación con el año anterior. Ese desempeño la ubicó entre las jurisdicciones con mayor crecimiento, detrás de La Pampa.

    En contraste, a nivel nacional la recaudación de Ingresos Brutos cayó 3,4% y la del Impuesto Automotor retrocedió 1,9% en términos reales.

    Menos recursos para las provincias

    El informe también advierte que la reducción de los ingresos fiscales está achicando el margen financiero de las provincias para afrontar gastos corrientes, ejecutar obras públicas o cumplir con compromisos de deuda.

    Según Empiria, el deterioro responde principalmente al menor envío de fondos discrecionales por parte de la Nación y a la desaceleración de la actividad económica, factores que afectaron la recaudación de impuestos coparticipables en la mayoría de las jurisdicciones. Aunque San Juan logró mejorar algunos de sus ingresos propios, el contexto general continúa siendo desafiante para las finanzas provinciales.

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