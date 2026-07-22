La Kids Run 2026 llega a San Juan con carreras para niños y una campaña de reciclaje

Los más pequeños también tendrán su espacio en la Maratón de San Juan. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la realización de la KIDS RUN 2026, una jornada deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de entre 2 y 11 años que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en la Plaza del Bicentenario.

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La iniciativa busca fomentar la actividad física desde la infancia, incentivar la práctica del running y promover hábitos saludables a través de una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Además de las carreras, los participantes podrán formar parte de una clínica de atletismo y distintas actividades recreativas organizadas especialmente para los más chicos.

La jornada se desarrollará con el siguiente programa:

14:00 a 15:00: Acreditaciones en Plaza del Bicentenario.

15:00: Concentración de los participantes.

15:30: Clínica de atletismo y juegos recreativos.

16:00: Largada de todas las distancias y categorías.

La inscripción es gratuita y se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la Maratón de San Juan.

Una propuesta para cuidar el ambiente

Como parte del evento, la Municipalidad también impulsará una campaña de concientización ambiental para promover el reciclaje entre los más chicos.

Quienes concurran con cinco tapitas plásticas para reciclar podrán canjearlas por un cuellito deportivo, hasta agotar el stock disponible.

Con esta iniciativa, el municipio busca combinar deporte, recreación y educación ambiental, incentivando desde la infancia hábitos responsables vinculados al cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos.