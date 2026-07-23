Carne en San Juan: ¿por qué los precios no bajan ante la caída del consumo? El análisis del sector

El primer semestre consolidó una tendencia que se sostiene y preocupa en todo el país, y es la caída pronunciada e histórica del consumo de carne . San Juan no es ajena a esa situación y, en ese contexto, el empresario de la carne Sebastián Parra, brindó un panorama del sector donde, pese a la caída del consumo, los precios no bajan.

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y alcanzó el nivel más bajo en 30 años

En los últimos días se conoció un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) donde se detalló que el abastecimiento del mercado doméstico de carne vacuna había caído un 11,5% en la comparación interanual durante enero-junio de este año. En la provincia se estima que la caída del consumo del primer semestre estuvo en la misma línea. “La provincia no escapa a la media nacional porque el dato se obtiene teniendo en cuenta la cantidad de cabezas de ganado faenadas a nivel nacional” , destacó Parra.

En ese sentido, según CICCRA el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025. Fue, además, el peor primer semestre de los últimos 30 años. “La carne siempre ha sido un emblema del país, estuvo en la mesa siempre, nunca fue un problema el tema carne, porque era accesible. Hoy en día quedó fuera del alcance del ciudadano común, del sueldo común”, precisó el empresario local.

La caída del consumo sostenida debería derivar en una baja de los precios exhibidos, pero esto no sucede y desde el sector analizan los motivos.

Mientras se venden menos cortes en las carnicerías tanto de San Juan como de todo el país, el precio no ha sufrido grandes variaciones durante el primer semestre.

“Los aumentos fuertes los tuvimos en diciembre del año pasado, cuando Estados Unidos amplió su cupo de compra un 10% y esa demanda hizo que la carne subiera. Estábamos con un kilo de carne vacuna en $6.500 y nos fuimos a más de $9.000. En febrero, que fue cuando se cerraron los cupos de exportación, los frigoríficos exportadores salieron a comprar hacienda y el precio volvió a subir y nos fuimos arriba de los $10.000 con el kilo de media res vacuna. El mercado no avaló ese precio y retrocedió a los $9.500 que es donde se sostiene desde marzo de este año”, destacó el empresario Parra.

Una regla básica en materia económica es que, a menor consumo, menor precio, según la teoría de la oferta y la demanda. Pero en la carne no sucede esto. Conforme explicó Parra, esto se debe a dos motivos:

Hacienda acotada: De acuerdo a lo que explicó el empresario, se cuenta con un promedio de 50 millones de cabezas de ganado, lo cual es bajo teniendo en cuenta las cantidades que se manejaban años anteriores. El ideal para el país ronda entre los 60 y 61 millones de cabeza.

Exportaciones en alza: Sobre este factor Parra explicó que, al ser sostenido el pedido internacional de carne, hace que la demanda sea constante y no permita que el precio baje. Durante los primeros seis meses del año las exportaciones habrían alcanzado 408.600 toneladas res con hueso, un 10,2% más que en el mismo período de 2025. De esta manera, los mercados externos absorbieron casi 38.000 toneladas adicionales en la comparación interanual.

La combinación de ambos escenarios lleva a tener un costo estancado en las carnicerías, donde además en cada local se realiza un esfuerzo por sostener promociones para poder incentivar el consumo.

“De todos modos, ante el escenario de la poca hacienda que hay, no vemos que el precio pueda llegar a bajar. El precio de la carne nunca baja, eso esta lamentablemente influyendo en el consumo que se mantiene bajo, porque la gente no puede consumir”, concluyó Parra.